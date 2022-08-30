《香取慎吾NFTアートチャリティプロジェクトの寄付贈呈式に参加しました。寄付という形でこのプロジェクトに賛同いただいた皆さん!贈呈式で沢山「ありがとう」と言ってもらいました。僕からも皆さんに改めまして「ありがとうございました!」感謝しています。 #パラリンピック#Paralympics》（2022年8月23日本人ツイッターより）【写真】香取慎吾が手がけたNFTアートはこちらそうツイートしたのは、日本財団パラリンピック