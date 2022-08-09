「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（33）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。NHK党の立花孝志党首（54）がゲスト出演し、実業家・堀江貴文氏（49）と実業家の西村博之（ひろゆき）氏（45）の“不仲”は「ガチ。プロレスではない」と発言する場面があった。堀江氏と、公私ともに親交の深い立花党首。三崎氏から「ひろゆきさんと堀江さんは本当に仲悪いんですか?」と問われると、「アレはガチだね。何のプロレスでもなくて