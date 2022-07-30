´ôÉì¸©·´¾å»Ô¤Î¶¶¤Î²¼¤Ç¡¢¼Ö¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´Ñ¸÷µ¢¤ê¤Î¼Ö¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¡Ä½õ¼êÀÊ¤Î69ºÐÃËÀ­¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ìÅ®»à´ôÉì¡¦·´¾å»Ô¤Î¹ñÆ»256¹æ ¥«ー¥Ö¤Ç¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤Ë¾×ÆÍ 30Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢·´¾å»ÔÈ¬È¨Ä®ÆáÈæ¡Ê¤Ê¤Ó¡Ë¤Î¹ñÆ»256¹æ¤Ç¡¢¼Ö¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï¾å²¼È¿Å¾¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½õ