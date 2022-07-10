映画『ONE PIECE FILM RED』と「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」がコラボレーションした「ONE PIECE FILM RED UT」が、7月11日（月）から、全国の店舗とオンラインストアで販売される。【写真】かっこよすぎる！謎多き“赤髪海賊団”が集合したUT■名シーンの数々がデザイン今回登場する「ONE PIECE FILM RED UT」は、待望のFILMシリーズ第4弾。“RED” をテーマに、モンキー・D・ルフィをはじめ、麦わらの一