「今日は電車で若い男がこちらを見るなり『20代で浴衣とか痛い〜（笑）』とぼそっと言ってきて、側にいてそれを見てた老夫婦が秒速で『涼しげでいいねぇ〜僕らも久しぶりに浴衣でデートしよう！』『いいじゃない！どこに行く？』とはきはきと会話しはじめたの、返しが鮮やかで驚いた。お二人に幸あれ…」【ツイート】midoriさんの投稿した全ツイートを見るツイッターでmidoriさん（@haru_3d）が投稿したエピソードに約9万いいね