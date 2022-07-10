全国的に真夏日が続く中、「暑さ」対策として日傘に大きな注目が集まっている。ツイッターでは日傘の「色」の組み合わせによって遮熱効果が異なるとする投稿が話題になっているが、実際はどうなのか。J-CASTニュースは2022年7月4日、熱中症対策に有効な日傘を日本洋傘振興協議会に取材した。色によって日傘の効果は違う？近年、熱中症対策の観点から日傘に大きな注目が集まっている。環境省は、熱中症の危険度を判断する「暑さ指数