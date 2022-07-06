ÂçÄÅ»ÔÎ©ÊÝ°é±à¤Ç¡ÖÀ­ÊÌ°ãÏÂ¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿±à»ù¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢±à¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿»Ô¤ÎÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡ÖÂçÄÅ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤¤¤¸¤á¤«¤é¼é¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê°Ñ°÷Ä¹=½ÕÆü°æÉÒÇ·¡¦Î©Ì¿´ÛÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ë¤Ï6Æü¡¢Åú¿½½ñ¤òº´Æ£·ò»Ê»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£·×11·ï¤ò¤¤¤¸¤á¤ÈÇ§Äê¤·¡¢±à¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡ÖÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£±à»ù¤Ï¸ÍÀÒ¾å¤ÏÃËÀ­¤À¤¬À­¼«Ç§¤Ï½÷À­¡£ÊÝ°é±à¤Ë¤Ï2019Ç¯4·î¤ËÆþ±à¤·¤¿¡£Åú¿½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À­ÊÌ°ã