川に飛び込もうとした女性を保護したとして、広島県警広島中央署は山陽高校（広島市西区）３年の男子生徒３人と会社役員男性に感謝状を贈った。 池岡塁唯さん（１７）、島村春杜さん（１８）、杉本恵斗さん（１８）の３人は５月２５日午後、放課後に遊びに行く途中に平和大橋（広島市中区）の欄干を乗り越えた女性の腕をつかむ会社役員の奥原祐一さん（５０）を発見。池岡さんは即座に１１０番し、残りの２人