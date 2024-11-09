トータルゴルフフィットネス トレーナーの小林です。100歳でもゴルフ応援プロジェクト、今回のテーマは『体幹力』です。【関連記事】ゴルフスイングの勘違い 〜 腰の回し方 〜なぜ体幹力が大事なのか体幹は下半身のパワーを正確に、ロスなくボールに伝えていくために非常に大事なポイントになる場所です。飛距離アップやスイングの再現性を出すためにも体幹はとてもポイントにもなる場所です。飛距離アップを目的などとしてゴ