2017年に千葉県松戸市の市立小3年、レェ・ティ・ニャット・リンさん（当時9歳）＝ベトナム国籍＝を殺害したとして殺人などの罪に問われた小学校の元保護者会長、渋谷恭正被告（51）の上告審で、最高裁第1小法廷（深山卓也裁判長）は11日付で、無罪主張していた弁護側の上告を棄却する決定を出した。無期懲役とした1、2審判決が確定する。デマ信じ在日コリアン標的被告がもたらした「恐怖」小法廷は「上告理由には当たらない