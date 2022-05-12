同世代の女子にはない魅力に惹かれて、年上の女性と恋に落ちる男性も多いですよね。しかし、相手の女性が既婚者だったら……普通の恋愛のようにはいきませんよね。相手の家族を傷つけたら、因果応報が待っていることも……。既婚女性と不倫した独身男性には、どんなことが待ち受けているのでしょうか？今回は1つ、相手の本心にショックを受けたエピソードをご紹介します。“本気”は自分だけだった…「バカだと思われるだろうけ