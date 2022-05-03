タレント清水ミチコ（62）が、2日放送のテレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（月曜後11・45）にゲスト出演し、大物アーティストのものまねをめぐるエピソードを披露した。「ダウンタウン」「ウッチャンナンチャン」という人気コンビの圧倒的な才能に挫折を味わいながら、得意のピアノ弾き語りを生かした大物アーティストのものまねで独自性の高い笑いを開拓。13年には日本武道館でものまねライブという快挙