日本初の女性総理候補と目される政治家たちの本音を聞く連続インタビュー。第3弾に登場するのは、過去に何度も断念した自民党総裁選に昨年やっと出馬を果たした野田聖子・男女共同参画担当相（61）だ。「週刊ポスト」の新シリーズ《女性総理、誕生！》から飛び出したスピンアウト企画。第1弾（高市早苗氏）、第2弾（稲田朋美氏）に続き、ノンフィクションライターの常井健一氏が斬り込んだ。【全5回の第1回】【写真15枚】野田聖