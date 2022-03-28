オレンジページで人気の新じゃがレシピ5品を画像で見る煮ても、揚げても、炒めても……。新じゃがって、どんな料理で食べても本当においしいですよね！今回は、今が旬の『新じゃが』を使ったレシピを5品ご紹介！フライド新じゃが、カレー、いももちなどなど、いろいろな食べ方をご紹介しちゃいます♪それではどうぞご覧ください。●『新じゃがと豚肉のバターしょうゆソテー』 まずは、デイリーおかずにぴったりなソテーから！旬の