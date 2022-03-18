明治は家庭用チーズ20品を4月1日出荷分から希望小売価格の5.4％〜6.7％値上げする。プロセスチーズの原料として使用する輸入チーズなど原材料の価格高騰、資材やエネルギー、物流費の上昇などによるコスト増を受けた措置。主要品目の新価格（税別）は「十勝スライスチーズ7枚入」380円（現行360円）、「お徳用スライスチーズ12枚入」420円（同395円）、「十勝スマートチーズチェダーブレンド8個入」365円（同345円）、「TANPACTベ