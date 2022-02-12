専門店並みにこだわったラーメンやデザートなど、もはやサイドの域を超えて進化し続ける回転寿司チェーン店のサイドメニュー。お寿司でいっぱいのお腹と相談しながらも、ついあれこれ食べたくなります。ここでは、All About編集部が実施したアンケート調査をもとに「回転寿司の好きなサイドメニューは？」の結果をランキングで紹介。2007年にTVチャンピオン2で「回転寿司通選手権」王者に輝いた筆者がTOP3のサイドメニューの魅力を