たとえ別れても、彼女から「あなたには感謝してる」と思ってもらえたとしたら、ちょっとイイ男になれた気がしませんか？そこで今回は、10代から30代の独身女性197名に聞いたアンケートを参考に「『あの人のおかげでこんなに変われた！』と元カレに感謝していること」を紹介します。【１】努力家の彼のおかげで、自分も就職活動を根気よく頑張れた「何社も落っこちて凹んでたときも、彼の地道な情報収集を見て奮起できました」（2