注目のシンガーソングライター江頭勇哉 　新曲『デタラメロディ』 7月1日（水）から配信開始！

圧倒的な歌唱力と表現力で注目を集める話題のシンガーソングライター江頭勇哉の新曲「デタラメロディ」が7月1日（水）から配信開始！

江頭が以前より親交のある人気YouTubeチャンネル「佐賀よかでしょう。」のテーマソングとして作詞作曲した楽曲を、この度本格レコーディング。YouTube視聴者にとっては待ちに待った待望のリリースとなる。

「さらば青春」と頑張った暁に、夜空に掲げてデタラメな将来を謳え

「デタラメロディ」は、社会に出て日々を懸命に生きる大人たちへの応援歌をイメージして制作したという。江頭持ち前のパワフルな声量とリズミカルなメロディーのパワーソングとなっている。

完成した告知動画

https://youtu.be/z5OJJaXgTeU?si=Op187dUJbRDIjROT







江頭勇哉 LIVE TOUR 2026『イントロ』開催決定！

昨年11月23日（日）に福岡西鉄ホールで開催された、江頭勇哉の初単独ライブ『イントロ』。初単独ライブとは思えない最高のパフォーマンスを披露しファンを魅了した、一夜限りのパワフルなステージとなった。

あれから約1年。今年は、神奈川（川崎）と大阪の2都市で開催することが決定。バンドメンバーは前回に引き続き、8人編成の豪華バンドが集結。前回は、福岡のみの開催だっただけに、全国のファンには見逃せない機会となる。







江頭勇哉からメッセージ

新たな一歩を踏み出す決意を込めて開催したLIVE2025「イントロ」

タイトルには「新たな物語の始まり」という想いを込めました。

今回、その始まりの1ページを神奈川・大阪でも届けられることを本当に嬉しく思っています！

ここから始まっていく物語のページを、ぜひ会場で目撃してください！

待っとるよ～っ♪

江頭勇哉

プロフィール

1988年12月20日 174cm 佐賀県出身

全身から溢れでるパワフルな歌声で、一度聴いたら口ずさんでしまうようなメロディーが魅力の注目のシンガーソングライター。現在も地元佐賀を拠点に活動中。

2013年、福岡の音楽業界各社が合同で開催する新人アーティスト発掘プロジェクト「FUKUOKA MUSIC FACTORY 2013」にてグランプリを獲得し、翌年2014年に1st mini album『アンブレラ』を全国リリース。

2016年から『1DAY1FISH 釣りばっかい』でユーチューバーとしても活動を始め、大人気釣りYouTubeチャンネル『釣りよかでしょう。』のテーマソングを手がけ、同曲がヒットとなり一躍有名になる。

2021年『実り』、2022年『ポンコツ』、2023年『ivory』が読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』のエンディングテーマに3年連続起用。

俳優としても活動を始め、2022年に長崎俊一監督の『いつか、いつも…いつまでも。』で映画デビュー。その後も、テレビドラマ『相棒』やドラマスペシャル『トットの欠落青春記』などに出演。

2025年11月23日（日）には、初の単独LIVE「イントロ」を開催。

2026年7月1日（水）、新曲「デタラメロディ」（佐賀よかでしょう。テーマソング）をリリース。9月7日（月）―8日（火）には、LIVE TOUR 2026「イントロ」を神奈川（川崎）、大阪で開催予定。（チケット好評販売中）

江頭勇哉 LIVE TOUR 2026『イントロ』公演概要

◼︎神奈川公演

[日程] 2026年9月7日（月） 開場 17:15／開演 18:00

[会場] SUPERNOVA KAWASAKI https://supernova-kawasaki.jp

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1-13

［問い合わせ］ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

◼︎大阪公演

[日程] 2026年9月8日（火） 開場 17:15／開演 18:00

[会場] BIGCAT https://bigcat-live.com

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目-6-14 BIGSTEP4F

［問い合わせ］ ページ・ワン TEL：06-6362-8122（平日火・木曜日11:00～16:00）

◼︎メンバー

江頭勇哉

パンテーンナカジマ（Dr）、レッドゾーンゆきお（Ba）、脇本久（Gt）、キタガワユウシ（Key）、山下友偉（Perc）、Nozom（Cho）、木山将（Cho）、山崎結（Cho）

チケット情報

一般チケット発売中

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/yuuyaegashira-o/

ローソンチケット https://l-tike.com/yuuyaegashira/

イープラス https://eplus.jp/yuuyaegashira/

◼︎チケット料金

[一般] 3,500円(税込) ※入場時にドリンク代として別途600円が必要

[高校生以下] 1,500円(税込) ※入場時にドリンク代として別途600円が必要。

※未就学児はひざ上鑑賞であれば入場無料、ドリンク代も不要です。

◼︎企画制作 TOM company