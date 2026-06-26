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アヲハタ初のレシピ本発売記念！地元・広島で初のトークイベントを7月4日(土)に開催〜料理監修・今井真実さんによるトーク＆ジャムメニューの試食会〜
「しめさばとりんごジャム」など、意外な組み合わせが生み出す驚きをその場で体感！アヲハタが提案するジャムの新しい常識
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、2026年7月4日(土)14:00より、エディオン蔦屋家電(広島県広島市)にて料理家の今井真実さんによるトークイベントを開催します。
アヲハタは2026年4月7日(火)に、ジャムの使い方を再提案する初のレシピ本「Is this “jam” or not?」を発売しました。書籍の発売に伴い、これまで各地でイベントを実施してきましたが、アヲハタの地元である広島でのトークイベント開催は今回が初めてとなります。
イベント当日は、料理監修をした人気料理家・今井真実さんが登壇し、ジャムを使った料理の魅力やメニュー開発秘話を語るトークショーを行います。さらに、書籍に掲載されているメニュー2品を試食として提供します。実食を通してジャムの新しい可能性を体感することができます。
ジャムを「パンに塗るもの」だけではなく、調味料や料理の引き立て役として使う新たな提案は、日々の食卓をより豊かにするヒントが詰まっています。アヲハタの地元である広島から、フルーツと料理が織りなす新しい驚きと幸せをお届けします。
【開催概要】
•日時：2026年7月4日(土)14:00〜15:30
•場所：エディオン蔦屋家電 3階イベントスペース
(広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA)
•内容：今井真実さんによるトークイベント＆書籍掲載メニューの試食提供
•定員：先着30名様(参加費無料／事前予約制)
•予約方法：詳細は下記サイトをご参照ください
https://edion-tsutaya-electrics.jp/hiroshima/event/2026/06/jam.html
•試食メニュー：
1.しめさばとりんご
しめさばと「アヲハタ まるごと果実 りんご」をライ麦パンにのせました。意外な食材の組み合わせがもたらす極上のマリアージュが楽しめます。
2.杏仁豆腐とあんず
プレーンな杏仁豆腐に「アヲハタ まるごと果実 あんず」を合わせました。ミルキーな甘さに、あんずのフレッシュな香りが重なる爽やかなデザートです。
【料理家 今井真実(いまい まみ)さん プロフィール】
兵庫県神戸市出身、東京都在住。
レシピやエッセイ、SNSでの発信が幅広い層の支持を集め、雑誌、web、企業広告など、多様な媒体でレシピ制作、執筆を行う。身近な食材を使いながら、素材の香りや食感を重ねる料理が特徴で、「知っているのに知らない味」「料理が楽しくなり何度も作りたくなる」と定評を得ている。著書に『毎日のあたらしい料理 いつもの食材に 「驚き」をひとさじ』(KADOKAWA)、『いい日だった、と眠れるように 私のための私のごはん』(左右社)、『料理と毎日 12か月のキッチンメモ』(CCCメディアハウス)、『フライパンファンタジア』(家の光協会)、絵本『はじめて・りょうり ごはん』『はじめて・りょうり トマト』(ともに福音館書店)ほか多数。
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、2026年7月4日(土)14:00より、エディオン蔦屋家電(広島県広島市)にて料理家の今井真実さんによるトークイベントを開催します。
アヲハタは2026年4月7日(火)に、ジャムの使い方を再提案する初のレシピ本「Is this “jam” or not?」を発売しました。書籍の発売に伴い、これまで各地でイベントを実施してきましたが、アヲハタの地元である広島でのトークイベント開催は今回が初めてとなります。
ジャムを「パンに塗るもの」だけではなく、調味料や料理の引き立て役として使う新たな提案は、日々の食卓をより豊かにするヒントが詰まっています。アヲハタの地元である広島から、フルーツと料理が織りなす新しい驚きと幸せをお届けします。
【開催概要】
•日時：2026年7月4日(土)14:00〜15:30
•場所：エディオン蔦屋家電 3階イベントスペース
(広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA)
•内容：今井真実さんによるトークイベント＆書籍掲載メニューの試食提供
•定員：先着30名様(参加費無料／事前予約制)
•予約方法：詳細は下記サイトをご参照ください
https://edion-tsutaya-electrics.jp/hiroshima/event/2026/06/jam.html
•試食メニュー：
1.しめさばとりんご
しめさばと「アヲハタ まるごと果実 りんご」をライ麦パンにのせました。意外な食材の組み合わせがもたらす極上のマリアージュが楽しめます。
2.杏仁豆腐とあんず
プレーンな杏仁豆腐に「アヲハタ まるごと果実 あんず」を合わせました。ミルキーな甘さに、あんずのフレッシュな香りが重なる爽やかなデザートです。
【料理家 今井真実(いまい まみ)さん プロフィール】
兵庫県神戸市出身、東京都在住。
レシピやエッセイ、SNSでの発信が幅広い層の支持を集め、雑誌、web、企業広告など、多様な媒体でレシピ制作、執筆を行う。身近な食材を使いながら、素材の香りや食感を重ねる料理が特徴で、「知っているのに知らない味」「料理が楽しくなり何度も作りたくなる」と定評を得ている。著書に『毎日のあたらしい料理 いつもの食材に 「驚き」をひとさじ』(KADOKAWA)、『いい日だった、と眠れるように 私のための私のごはん』(左右社)、『料理と毎日 12か月のキッチンメモ』(CCCメディアハウス)、『フライパンファンタジア』(家の光協会)、絵本『はじめて・りょうり ごはん』『はじめて・りょうり トマト』(ともに福音館書店)ほか多数。
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp