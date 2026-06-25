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Steam版『ネコノヤキュウ』『ポーカーソリティア』Steam Summer Sale 2026参加のお知らせ
〜各国にてセール期間中50%OFFの特別価格で販売〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Steam®ソフト『ネコノヤキュウ』『ポーカーソリティア』につきまして、世界最大級のPCゲームセール「Steam Summer Sale 2026」へ参加することをお知らせいたします。明日2026年6月26日（金）より、期間限定で両タイトルともに50%オフの特別価格にてご購入いただけます。
Steam Summer Sale 2026
2026年６月26日（金）〜2026年７月10日（金）のSteam Summer Sale 2026期間中に、『ネコノヤキュウ』、『ポーカーソリティア』を50%オフで販売します。気になっていたタイトルを大変お得に手に入れられるこの機会に、ぜひお楽しみください。
セールの詳細はSteamストアページにてご確認ください。
▼セール期間
2026年６月26日（金）AM２：00〜2026年７月10日（金）AM１：59
※終了時刻はエリアによって異なります。
▼セール対象／割引率／Steamストアページ
・『ネコノヤキュウ』（海外『CATS BASEBALL』）
割引率：50%オフ
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3493260/_/
・『ポーカーソリティア』（海外『Poker Solitaire』）
割引率：50%オフ
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3518980/_/
ゲーム概要：『ネコノヤキュウ』
『ネコノヤキュウ』は、野球のルールが分からなくても、サイコロを振るだけで誰でも気軽に楽しめる野球ゲームです。ピッチャーとバッターに分かれて行う球種の読み合いや、サイコロを転がした出目によって勝敗を競います。
勝負所では、特別な“魔球”、ピンチを乗り切る“スーパープレイ”、チャンスを拡げる盗塁や進塁等、試合の流れを左右する様々なイベントが発生します。サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で楽しめるのが魅力です。
・キャラクター
・プレイモード
ストーリーモード、対戦モードの他、リーグモードも搭載。対戦モードではCPU対戦の他、ご友人やご家族とも一緒にお楽しみいただけます。
・体験版配信中！
体験版では、本編に収録されている全６章のうち、プロローグと１章終了までを遊ぶことができます。
ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味であるサイコロを振るドキドキ感や読み合いを制して勝負に勝つ楽しさを体験することができます。
体験版Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3813770/CATS_BASEBALL_Demo/
※体験版は、本編とは異なるSteamストアページにて配信しています。
・公式サイト：https://catsbaseball.jp/
ゲーム概要：『ポーカーソリティア』
５行×５列の25枚のカードを並べ替えて１行の中に役を完成させると、カードを消すことができ、ポイントを獲得できます。カードを並べ替えて役を消していく中で、場にあるカードをいかに効率よく使うか判断していく、頭脳戦としての面白さがポイントです。リミットが迫る中で、難しい役や、より多くの役を消したときには特に爽快感を味わうことができます。操作は直感的でありながら、戦略の幅が広いゲームです。
ゲームモードも「２分モード」「ミッションモード」「オンラインモード」の３種類があり、それぞれ異なる魅力を味わうことができます。
遊び方についての詳細は、PV（https://youtu.be/GpA0Xxkmvfw）をご覧ください。
・２分モード
制限時間２分内で高得点を目指すモードです。連続で同じ役を消すとコンボボーナスが発生し、スコアを伸ばせます。役の選び方次第で多彩な攻略法が可能です。
・ミッションモード
次々と指示される役を作り、画面が埋まらないように消していくモードです。指示をクリアすると新たなミッションが追加され、全ミッションクリアでボーナスを獲得できます。
・オンラインモード
オンラインモードでは、世界中のプレイヤーとスコアを競い、ランキング上位を目指すことができます。スコアをどこまで伸ばせるか、挑戦しましょう！
・公式サイト：https://poker-solitaire.imgs.jp
＜商品概要＞
▼ネコノヤキュウ
商品名：ネコノヤキュウ（海外：CATS BASEBALL）
価格：日本980円(税込)、アメリカ6.99USD、ほか
配 信 日：好評配信中
ジャンル：ボードゲーム
プレイ人数：１〜２人
プラットフォーム：Steam
配信エリア：アジア、オセアニア、北米、南米、欧州 各国
テキスト：対応言語 日本語／英語
音声：なし
発売元：イマジニア株式会社
公式サイト：https://catsbaseball.jp/
ゲームPV：https://youtu.be/_ZEySWbE8SI
キャラクターPV：https://youtu.be/SHyiwY60HLM
＜最低システム要件＞
ＯＳ：Windows® 11 (64bit)
プロセッサー：intel® Core™ i3
メモリー：4GB RAM
ストレージ：1GBの空き容量
▼ポーカーソリティア
商品名：ポーカーソリティア（海外：Poker Solitaire）
価格：日本490円(税込)、ほか販売地域による
配 信 日：好評配信中
ジャンル：カードゲーム
プレイ人数：１人
プラットフォーム：Steam
配信エリア：アジア、オセアニア、北米、南米、欧州 各国
テキスト：対応言語 日本語／英語
音声：なし
発売元：イマジニア株式会社
公式サイト：https://poker-solitaire.imgs.jp
ゲームPV：https://youtu.be/GpA0Xxkmvfw
＜最低システム要件＞
ＯＳ：Windows® 11 (64bit)
ストレージ：400MBの空き容量
© Imagineer Co., Ltd.
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
『ネコノヤキュウ』公式HP
https://catsbaseball.jp/
『ネコノヤキュウ』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3493260/_/
『ポーカーソリティア』kousiki HP
https://poker-solitaire.imgs.jp
『ポーカーソリティア』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3518980/_/
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Steam®ソフト『ネコノヤキュウ』『ポーカーソリティア』につきまして、世界最大級のPCゲームセール「Steam Summer Sale 2026」へ参加することをお知らせいたします。明日2026年6月26日（金）より、期間限定で両タイトルともに50%オフの特別価格にてご購入いただけます。
Steam Summer Sale 2026
2026年６月26日（金）〜2026年７月10日（金）のSteam Summer Sale 2026期間中に、『ネコノヤキュウ』、『ポーカーソリティア』を50%オフで販売します。気になっていたタイトルを大変お得に手に入れられるこの機会に、ぜひお楽しみください。
セールの詳細はSteamストアページにてご確認ください。
▼セール期間
2026年６月26日（金）AM２：00〜2026年７月10日（金）AM１：59
※終了時刻はエリアによって異なります。
▼セール対象／割引率／Steamストアページ
・『ネコノヤキュウ』（海外『CATS BASEBALL』）
割引率：50%オフ
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3493260/_/
・『ポーカーソリティア』（海外『Poker Solitaire』）
割引率：50%オフ
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3518980/_/
ゲーム概要：『ネコノヤキュウ』
『ネコノヤキュウ』は、野球のルールが分からなくても、サイコロを振るだけで誰でも気軽に楽しめる野球ゲームです。ピッチャーとバッターに分かれて行う球種の読み合いや、サイコロを転がした出目によって勝敗を競います。
勝負所では、特別な“魔球”、ピンチを乗り切る“スーパープレイ”、チャンスを拡げる盗塁や進塁等、試合の流れを左右する様々なイベントが発生します。サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で楽しめるのが魅力です。
・キャラクター
・プレイモード
ストーリーモード、対戦モードの他、リーグモードも搭載。対戦モードではCPU対戦の他、ご友人やご家族とも一緒にお楽しみいただけます。
・体験版配信中！
体験版では、本編に収録されている全６章のうち、プロローグと１章終了までを遊ぶことができます。
ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味であるサイコロを振るドキドキ感や読み合いを制して勝負に勝つ楽しさを体験することができます。
体験版Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3813770/CATS_BASEBALL_Demo/
※体験版は、本編とは異なるSteamストアページにて配信しています。
・公式サイト：https://catsbaseball.jp/
ゲーム概要：『ポーカーソリティア』
５行×５列の25枚のカードを並べ替えて１行の中に役を完成させると、カードを消すことができ、ポイントを獲得できます。カードを並べ替えて役を消していく中で、場にあるカードをいかに効率よく使うか判断していく、頭脳戦としての面白さがポイントです。リミットが迫る中で、難しい役や、より多くの役を消したときには特に爽快感を味わうことができます。操作は直感的でありながら、戦略の幅が広いゲームです。
ゲームモードも「２分モード」「ミッションモード」「オンラインモード」の３種類があり、それぞれ異なる魅力を味わうことができます。
遊び方についての詳細は、PV（https://youtu.be/GpA0Xxkmvfw）をご覧ください。
・２分モード
制限時間２分内で高得点を目指すモードです。連続で同じ役を消すとコンボボーナスが発生し、スコアを伸ばせます。役の選び方次第で多彩な攻略法が可能です。
・ミッションモード
次々と指示される役を作り、画面が埋まらないように消していくモードです。指示をクリアすると新たなミッションが追加され、全ミッションクリアでボーナスを獲得できます。
・オンラインモード
オンラインモードでは、世界中のプレイヤーとスコアを競い、ランキング上位を目指すことができます。スコアをどこまで伸ばせるか、挑戦しましょう！
・公式サイト：https://poker-solitaire.imgs.jp
＜商品概要＞
▼ネコノヤキュウ
商品名：ネコノヤキュウ（海外：CATS BASEBALL）
価格：日本980円(税込)、アメリカ6.99USD、ほか
配 信 日：好評配信中
ジャンル：ボードゲーム
プレイ人数：１〜２人
プラットフォーム：Steam
配信エリア：アジア、オセアニア、北米、南米、欧州 各国
テキスト：対応言語 日本語／英語
音声：なし
発売元：イマジニア株式会社
公式サイト：https://catsbaseball.jp/
ゲームPV：https://youtu.be/_ZEySWbE8SI
キャラクターPV：https://youtu.be/SHyiwY60HLM
＜最低システム要件＞
ＯＳ：Windows® 11 (64bit)
プロセッサー：intel® Core™ i3
メモリー：4GB RAM
ストレージ：1GBの空き容量
▼ポーカーソリティア
商品名：ポーカーソリティア（海外：Poker Solitaire）
価格：日本490円(税込)、ほか販売地域による
配 信 日：好評配信中
ジャンル：カードゲーム
プレイ人数：１人
プラットフォーム：Steam
配信エリア：アジア、オセアニア、北米、南米、欧州 各国
テキスト：対応言語 日本語／英語
音声：なし
発売元：イマジニア株式会社
公式サイト：https://poker-solitaire.imgs.jp
ゲームPV：https://youtu.be/GpA0Xxkmvfw
＜最低システム要件＞
ＯＳ：Windows® 11 (64bit)
ストレージ：400MBの空き容量
© Imagineer Co., Ltd.
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
『ネコノヤキュウ』公式HP
https://catsbaseball.jp/
『ネコノヤキュウ』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3493260/_/
『ポーカーソリティア』kousiki HP
https://poker-solitaire.imgs.jp
『ポーカーソリティア』Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/3518980/_/