ペネトレイト・オブ・リミット株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐武 伸雄)は、安心して使える「amie AIチャット(アミー)」(以下「amie」)の最新バージョンv4.1.0を2026年6月25日(木)にリリースいたします。





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《amieについて》

amieは、「現場の声を仕組みに変える」をコンセプトに、企業内外に散在するマニュアルやノウハウをAIで横断的に検索し、最適な情報を見つけ出すAIチャットボットです。

amieでは、AIは答えを断言するのではなく、人が作った正しい資料へたどり着くためのガイド役を担います。情報の「集約・活用・改善」のサイクルを回すことで、誰もが即座に正解を得られる環境を構築し、現場の自律性を高める知的インフラとして組織の成長を支援します。





amie





《v4.1.0の主な新機能・アップデート》

本アップデートでは、チャットボットのより効果的な活用と運用負荷の削減を実現するため、運用状況の一元可視化を行う「分析ダッシュボード」を実装しました。さらに、AIが管理者の運用を直接支援する「よくある質問自動生成」や「生成AIアシスタント(β版)」を新たに搭載しています。





1. 【分析強化・管理者支援】一元可視化とAI提案を備えた「分析ダッシュボード」

これまで複数のページに散らばっていた利用報告や分析データを、一つの画面に集約しました。





分析ダッシュボード





●詳細な利用状況の可視化

管理画面から期間を自由に指定し、曜日や時間ごとのユーザー動向、平均セッション数、未回答の数や原因、ホットトピックなどを一目で確認できます。





●AIによる運用改善提案

分析データに基づき、AIが「ひとことアドバイス」として運用改善に向けた提案を表示します(※外部LLM連携環境のみ)。





●定期レポートの自動配信

週次または月次で、ダッシュボードの内容をまとめたPDFレポートを指定メールアドレスへ自動配信。管理者の報告業務を自動化します。





※本機能の利用には一部、外部LLM連携が必要です。





2. 【運用自動化】「よくある質問」の自動生成機能およびUIの刷新

日々の運用メンテナンスにかかる手間を、AIの力で強力にサポートします。(※自動生成機能のご利用には外部LLM連携が必要です)





●よくある質問の自動生成

直近1か月間で「回答が返ってきた質問」の履歴をもとに、AIが自動で「よくある質問」を生成・登録します。この機能で生成された質問は、個別に回答を紐づけなくても利用可能です。管理・作成コストを大幅に削減しつつ、ユーザーに「どのような質問ができるか」を直感的に提示することで、利用のハードルを下げます。





●よくある質問のUI刷新(全環境適用)

チャットを開いた直後に「よくある質問」がリスト表示されるUIへ変更しました。多数の質問を登録しても視認性が良く、分類タグと併用する場合でも、ユーザーがより直感的にアクセスできるようになります。





よくある質問のUI変更





※本機能のご利用には外部LLM連携が必要です





3.【管理者支援】対話で運用をサポートする「生成AIアシスタント(β版)」

管理画面上に生成AIアシスタント(サイドキック)が表示され、運用担当者を直接サポートします。





●対話形式でのサポート

データの分析、設定箇所の案内、操作の代行などをチャット形式でAIに依頼できます。運用担当者がマニュアルを探す手間が省け、AIのサポートを受けながら直感的に管理画面を操作できるようになるため、運用コストのさらなる削減に繋がります。





※本機能のご利用には外部LLM連携が必要です。









《その他仕様変更・拡張オプション》

上記の主要アップデートに加え、以下の機能追加および仕様変更を実施しました。





●チャット履歴の保持期間を「1年」へ延長

履歴や「回答できなかった質問」の最大検索・保持期間を、従来の「半年」から「1年」へ延長しました。ダッシュボードと組み合わせることで、より長期的な運用改善にお役立ていただけます。





●UI/UXの改善

ファイル詳細表示(ビューワー)の視認性向上など、チャット画面・管理画面における操作性をさらに改善しました。





●MCPサーバー(外部ツール)連携

対話型検索などの生成AI機能において、外部システムやAPIとの連携に対応し、より動的な回答生成が可能になります(※LLM連携必須)。





●精度調整機能の拡張

目次などを回答候補から除外できる「特定学習ページ除外機能」や、チャットボットごとにAIの「正誤判定の厳密さ(閾値)」を調整できる機能を追加しました。





●AIアバターの表示(有償オプション)

対話検索の利用時、画面右下に「amieちゃん」アバターが表示され、音声出力でユーザーをサポートする機能を追加しました。









《会社概要》

商号 ： ペネトレイト・オブ・リミット株式会社(P.O.L.)

URL ： https://pol-japan.co.jp/

事業内容： AIチャットボット等ソフトウェア開発、

海外モバイル系ソフトウェアの販売・サポート、

受託・常駐による開発支援





「現場課題」を起点に、最新技術(AI・モバイル・クラウド)を融合させた独自の支援体制で、お客様の現場変革を支援しています。