NEWS RELEASE

2026年6月24日

株式会社SEEC

株式会社SEEC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 隆太郎、以下 SEEC）が運営する国内旅行予約サイト『Jcation』は、2026年6月24日より、手間いらず株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邉 哲男）が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズとのシステム連携を開始いたしました。

■ 連携の背景と狙い

今回のシステム連携により、すでに『TEMAIRAZU』シリーズを導入している宿泊施設様は、在庫や料金を一括でコントロールしながら、『Jcation』を通じた新たな販売チャネルを手間なく拡大することが可能となります。

宿泊施設様におかれましては、『Jcation』にご掲載いただくことで、単体の宿泊予約だけではなく「移動手段（航空券・レンタカー）とセットで宿を探すユーザー」という、一般的なOTAとは異なる独自の顧客層へのアプローチが可能となります。これにより、既存チャネルとの競合を防ぎつつ、国内外の旅行者に向けての新たな販路拡大と施設稼働率の向上、売り上げの増加を図ることができます。

■ 『Jcation-ジェイケーション-』について

『Jcation』(https://jcation.com/)は、SEECが運営する、宿泊・航空券・レンタカーを自由に組み合わせて予約できる、コストパフォーマンスに優れた総合旅行予約サイトです。現在、国内2万軒以上の宿泊施設とシステム連携し、全国の魅力的な旅行プランを提供しています。

当サイト最大の強みは、「旅行先への移動」と「旅行先到着後の移動」をワンストップで手配できる独自のダイナミックパッケージ商品です。JALをはじめ、スカイマーク、Peach、ジェットスター、スプリング・ジャパンなどの航空券と宿泊をセットにした「航空券パッケージ」や、全国約3,000店舗（空港店・駅近店・市街店）から選べる「レンタカーパッケージ」を、旅行者のニーズに合わせて自由に組み合わせることが可能です。

これにより、広域の周遊旅行や、二次交通を必須とするエリアへの強力な送客力を誇ります。

2013年の誕生以来、多言語対応などを通じて海外のお客様にも広くご利用いただいております。365日対応のカスタマーサポートを完備し、「日本をもっと知ろう」のビジョンのもと、宿泊施設様と共に国内外の旅行者へ快適で特別な体験をお届けします。また、姉妹サイトとして沖縄旅行予約サイト『沖楽-okiraku-』(https://oki-raku.net/)も展開しており、それぞれの強みを活かしたサービス展開を行っております。







■ 『TEMAIRAZU』シリーズについて

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

■ 会社概要

【手間いらず株式会社の概要】

商号：手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

代表者：代表取締役 渡邉 哲男

資本金：7億1,858万円

主な事業内容：宿泊施設向け予約管理サービスの提供、情報の比較及び集約サービスの提供

主なサービス：

予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）、比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）

【株式会社SEECの概要】

商号：株式会社SEEC

設立：2005年10月

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

沖縄営業所：沖縄県那覇市泉崎1-20-6 那覇ビジネスセンター7F

代表者：代表取締役 阿部 隆太郎

主な事業内容：インターネット広告代理事業、インターネットメディア事業、アプリ開発事業、旅行事業、ウェブソリューション事業

URL：https://se-ec.co.jp/