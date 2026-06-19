日本認定健康食品協会、第三者検査報告書の読み方と健康食品の位置づけを解説
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品に関する第三者検査報告書の読み方と、健康食品と医薬品の違いについて、基本的な確認事項を整理しました。
第三者検査報告書を見る際には、検査機関名、試験日、対象ロット、試験項目、測定方法、結果表示の単位を確認することが大切です。成分量だけでなく、重金属、微生物、酸化に関する項目など、素材や商品形態に応じた確認項目が示されているかも重要な視点になります。
一方で、健康食品は医薬品ではありません。疾病の診断、治療または予防を目的とするものではなく、表示や広告においても断定的な医学的表現を避ける必要があります。検査報告書は品質確認の資料であり、特定の効果を保証する資料ではありません。
当協会では、消費者が検査資料を過度に単純化して受け止めるのではなく、表示情報、製造情報、販売主体、問い合わせ先と合わせて確認することを推奨しています。今後も、健康食品分野における情報確認の基礎知識を発信してまいります。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
第三者検査報告書を見る際には、検査機関名、試験日、対象ロット、試験項目、測定方法、結果表示の単位を確認することが大切です。成分量だけでなく、重金属、微生物、酸化に関する項目など、素材や商品形態に応じた確認項目が示されているかも重要な視点になります。
一方で、健康食品は医薬品ではありません。疾病の診断、治療または予防を目的とするものではなく、表示や広告においても断定的な医学的表現を避ける必要があります。検査報告書は品質確認の資料であり、特定の効果を保証する資料ではありません。
当協会では、消費者が検査資料を過度に単純化して受け止めるのではなく、表示情報、製造情報、販売主体、問い合わせ先と合わせて確認することを推奨しています。今後も、健康食品分野における情報確認の基礎知識を発信してまいります。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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