日本認定健康食品協会、GMP工場情報を確認する際の基本視点を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品を選ぶ際に参考となるGMP工場情報の確認ポイントについて、消費者と事業者に向けた基本的な視点を整理しました。
GMPは、原材料の受け入れ、製造、包装、保管、出荷に至るまで、一定の管理手順に沿って品質を確保するための考え方です。健康食品分野では、商品そのものの表示だけでなく、どのような管理体制を持つ工場で製造されているかを確認することが重要になります。
確認する際には、認定番号、認定範囲、有効期間、対象となる剤形や工程などを分けて見ることが大切です。工場が認定を受けている場合でも、すべての商品やすべての工程に同じ内容が当てはまるとは限らないため、商品ごとの説明と照合する必要があります。
当協会では、特定の商品や企業を推奨するのではなく、健康食品の品質情報を読み解くための基礎知識の普及を進めています。事業者には、消費者が確認しやすい形で製造関連情報を整理し、問い合わせに対応できる体制を整えることが期待されます。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
GMPは、原材料の受け入れ、製造、包装、保管、出荷に至るまで、一定の管理手順に沿って品質を確保するための考え方です。健康食品分野では、商品そのものの表示だけでなく、どのような管理体制を持つ工場で製造されているかを確認することが重要になります。
確認する際には、認定番号、認定範囲、有効期間、対象となる剤形や工程などを分けて見ることが大切です。工場が認定を受けている場合でも、すべての商品やすべての工程に同じ内容が当てはまるとは限らないため、商品ごとの説明と照合する必要があります。
当協会では、特定の商品や企業を推奨するのではなく、健康食品の品質情報を読み解くための基礎知識の普及を進めています。事業者には、消費者が確認しやすい形で製造関連情報を整理し、問い合わせに対応できる体制を整えることが期待されます。
【団体概要】
団体名：一般社団法人日本認定健康食品協会
主な活動：健康食品に関する情報確認、表示理解、品質管理に関する普及啓発
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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