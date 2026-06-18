「罪と夢」--YouTubeドラマ最終話『開幕テンミリオン』第3話、本日19時プレミア公開。出演キャストと一緒に観られる特別配信。舞台公演まで残り7日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352851/images/bodyimage1】
ゴシップシュガー・フィルムズ（JADES LLC）は、2026年6月18日（木）19時より、YouTubeミステリードラマ『開幕テンミリオン』第3話をプレミア公開します。
▼第3話プレミア公開（YouTube）
https://youtu.be/K6HU3d57qi8
▼第2話（YouTube）
https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
▼第1話（YouTube）
https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
本作はYouTubeドラマ全3話と舞台公演がひとつの物語として繋がる体験型プロジェクト。第3話はYouTubeで配信される最後のエピソードであり、ここから先の物語は2026年6月25日・26日にJ:COM浦安音楽ホールで上演される舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中でしか観ることができません。
■第3話について
第3話は約40分。YouTubeドラマの最終話。
刑事・柄本の尋問は容疑者たちの核心に踏み込み、誰もが隠してきた過去が暴かれていく。殺人未遂、依存、共犯--全員の嘘が限界を迎える。
稽古場でも崩壊は加速する。舞台を揺るがす事件が起き、座組は空中分解の危機に陥る。ピアニストの指は止まり、演出家は追い詰められ、6人の関係が壊れていく。
それでも--壊れた場所から、一人ずつ手を伸ばし始める。夜通しピアノに向き合う者、酒を捨てる者、母に言えなかった言葉を口にする者。そして朝が来た時、指紋鑑定の結果が届く。
事件の犯人は、まだ明かされない。その答えは、舞台の中にしかない。
■本日（6月18日）のスケジュール
19:00～ 第3話プレミア公開（YouTube）
出演キャストと一緒にリアルタイムでプレミア公開をご覧いただけます。チャット欄でキャストとの交流もお楽しみください。
20:00～ 稽古場ライブ配信
舞台本番まで残り7日。稽古場からキャストたちが生配信でお届けします。
▼プレミア公開リンク
https://youtu.be/K6HU3d57qi8
▼稽古場ライブ配信リンク
https://youtube.com/live/49T6z0T3d7A?feature=share
■「ワンオペ／おひとりさま映画制作」とは何か
バズ平良は、CM・MV・商業映画の監督をしながら、YouTubeでオリジナル作品を発信する謎の映像作家。企画から完成まで一人で完結させる制作スタイルを実践しており、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー」の総再生回数はYouTube・TikTok・Instagram等を合わせて5,000万回を超えています。本作では多数のキャストを起用しながら、脚本・監督・撮影・照明・録音・編集のすべてを一人で担当。140ページに及ぶ長編脚本を、10日間の撮影期間で全182シーン撮り切りました。
▼バズのブログ（ひとり映画制作道場）
https://gossipsugar.jp/blog/
■ドラマの続きは、劇場でしか観られない
ドラマ全3話（各約30分）がYouTubeで配信されるが、事件は未解決のまま終わる。その答えが明かされるのは、舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけ。
■公演情報
作品名：開幕テンミリオン
YouTube：全3話公開中（各約30分）
舞台公演日：2026年6月25日（木）・26日（金）
開演時間：各日13:00／19:00（全4公演）
会場：J:COM浦安音楽ホール（JR京葉線 新浦安駅 徒歩1分・303席）
舞台演目：『新訳：銀河鉄道の夜』ピアノ生演奏
チケット：VIP席 9,000円／S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,500円
チケット販売：LivePocket https://livepocket.jp/e/kaimaku
■舞台キャスト
副島和樹、清野咲奈、五条院凌、武本悠佑、筒井結愛、福井梨莉華、宮城大樹
■ドラマキャスト
鈴木ふみ奈、角田翔、メイリ
■脚本・監督
バズ平良
■リンク
第3話プレミア公開（YouTube）：https://youtu.be/K6HU3d57qi8
第2話（YouTube）：https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
第1話（YouTube）：https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
公式サイト：https://gossipsugar.jp/kaimaku/
チケット購入：https://livepocket.jp/e/kaimaku
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gossipsugarfilms
X（Twitter）：https://x.com/gossipsugarfilm
Instagram：https://www.instagram.com/gossipsugarfilm
社名：ジェイド合同会社（JADES LLC）
所在地：東京都港区南青山2-2-15-942
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352851/images/bodyimage2】
配信元企業：ジェイド合同会社
ゴシップシュガー・フィルムズ（JADES LLC）は、2026年6月18日（木）19時より、YouTubeミステリードラマ『開幕テンミリオン』第3話をプレミア公開します。
▼第3話プレミア公開（YouTube）
https://youtu.be/K6HU3d57qi8
▼第2話（YouTube）
https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
▼第1話（YouTube）
https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
本作はYouTubeドラマ全3話と舞台公演がひとつの物語として繋がる体験型プロジェクト。第3話はYouTubeで配信される最後のエピソードであり、ここから先の物語は2026年6月25日・26日にJ:COM浦安音楽ホールで上演される舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中でしか観ることができません。
■第3話について
第3話は約40分。YouTubeドラマの最終話。
刑事・柄本の尋問は容疑者たちの核心に踏み込み、誰もが隠してきた過去が暴かれていく。殺人未遂、依存、共犯--全員の嘘が限界を迎える。
稽古場でも崩壊は加速する。舞台を揺るがす事件が起き、座組は空中分解の危機に陥る。ピアニストの指は止まり、演出家は追い詰められ、6人の関係が壊れていく。
それでも--壊れた場所から、一人ずつ手を伸ばし始める。夜通しピアノに向き合う者、酒を捨てる者、母に言えなかった言葉を口にする者。そして朝が来た時、指紋鑑定の結果が届く。
事件の犯人は、まだ明かされない。その答えは、舞台の中にしかない。
■本日（6月18日）のスケジュール
19:00～ 第3話プレミア公開（YouTube）
出演キャストと一緒にリアルタイムでプレミア公開をご覧いただけます。チャット欄でキャストとの交流もお楽しみください。
20:00～ 稽古場ライブ配信
舞台本番まで残り7日。稽古場からキャストたちが生配信でお届けします。
▼プレミア公開リンク
https://youtu.be/K6HU3d57qi8
▼稽古場ライブ配信リンク
https://youtube.com/live/49T6z0T3d7A?feature=share
■「ワンオペ／おひとりさま映画制作」とは何か
バズ平良は、CM・MV・商業映画の監督をしながら、YouTubeでオリジナル作品を発信する謎の映像作家。企画から完成まで一人で完結させる制作スタイルを実践しており、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー」の総再生回数はYouTube・TikTok・Instagram等を合わせて5,000万回を超えています。本作では多数のキャストを起用しながら、脚本・監督・撮影・照明・録音・編集のすべてを一人で担当。140ページに及ぶ長編脚本を、10日間の撮影期間で全182シーン撮り切りました。
▼バズのブログ（ひとり映画制作道場）
https://gossipsugar.jp/blog/
■ドラマの続きは、劇場でしか観られない
ドラマ全3話（各約30分）がYouTubeで配信されるが、事件は未解決のまま終わる。その答えが明かされるのは、舞台『新訳：銀河鉄道の夜』の中だけ。
■公演情報
作品名：開幕テンミリオン
YouTube：全3話公開中（各約30分）
舞台公演日：2026年6月25日（木）・26日（金）
開演時間：各日13:00／19:00（全4公演）
会場：J:COM浦安音楽ホール（JR京葉線 新浦安駅 徒歩1分・303席）
舞台演目：『新訳：銀河鉄道の夜』ピアノ生演奏
チケット：VIP席 9,000円／S席 7,000円／A席 6,000円／B席 5,500円
チケット販売：LivePocket https://livepocket.jp/e/kaimaku
■舞台キャスト
副島和樹、清野咲奈、五条院凌、武本悠佑、筒井結愛、福井梨莉華、宮城大樹
■ドラマキャスト
鈴木ふみ奈、角田翔、メイリ
■脚本・監督
バズ平良
■リンク
第3話プレミア公開（YouTube）：https://youtu.be/K6HU3d57qi8
第2話（YouTube）：https://youtu.be/-vb9Gks3JWY
第1話（YouTube）：https://youtu.be/eZCGkZaUvNE
公式サイト：https://gossipsugar.jp/kaimaku/
チケット購入：https://livepocket.jp/e/kaimaku
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gossipsugarfilms
X（Twitter）：https://x.com/gossipsugarfilm
Instagram：https://www.instagram.com/gossipsugarfilm
社名：ジェイド合同会社（JADES LLC）
所在地：東京都港区南青山2-2-15-942
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352851/images/bodyimage2】
配信元企業：ジェイド合同会社
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