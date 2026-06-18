株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松岡祐治）が発行するピアノスコア付きマガジン『月刊ピアノ』は、2026年6月18日発売の2026年7月号で創刊30周年を迎えました。

『月刊ピアノ』は、アーティストインタビューや特集記事、音楽への理解が深まる連載講座に加え、最新ヒット曲からスタンダード曲まで、初級者から上級者まで楽しめるピアノ楽譜を毎号収載しています。 今号では、日頃のご愛読への感謝を込めて、特製クリアファイルの特別付録や、ヤマハのキーボード、サイン入り楽譜集などが当たるスペシャルプレゼント企画もご用意しています。

【特集1】「あの時、あなたは何を弾いていた？ 月刊ピアノとたどる、30年の記憶」では、「読者が選ぶ！ 人気曲総選挙」の中間結果や過去の誌面を通して、『月刊ピアノ』の30年を振り返ります。 【特集2】「ピアノの楽しみ方はどう変わる？ ピアニストたちが語る、いまとこれから」では、上原ひろみさんと角野隼斗さんによる特別対談を掲載。さらに、清塚信也さん、ハラミちゃん、けいちゃんにも、それぞれの活動について伺いながら、ピアノの楽しみ方の現在地とこれからについて語っていただきました。多彩なフィールドで活躍するピアニストたちの言葉から、広がり続けるピアノの魅力を見つめます。 【インタビュー】ではさらに、『月ピ』楽譜アレンジに初挑戦した菊池亮太さん、「魔法の伴奏’26」を制作した朋友コンビ・ずっしーさん＆ござさんが登場。楽曲やアレンジに込めた思いを伺いました。また、【ジャズピアニストの肖像】第12回には、魚返明未さんをお迎えします。 【Report】では、「月刊ピアノ×ミャクミャク ストリートピアノ」読者イベント開催レポートの第2弾をお届け。スペシャルゲストとしてミャクミャクも登場し、大いに盛り上がったイベントの模様をご紹介します。 【30周年記念】 創刊メンバーや現連載陣、これまで連載・企画に登場いただいたピアニストの皆さまから、30周年を祝うメッセージが到着。読者参加企画「わたしと月ピ」をはじめ、編集部ラジオ、スペシャルプレゼント、作曲家の“30歳の頃”を描く漫画など、記念号ならではの企画も満載です。 楽譜コーナーでは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌「ラストダンスあなたと」（MISIA）、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（モナキ）、「アイドルパワー」（M!LK）、ディズニー映画『白雪姫』より「ハイ・ホー ～癒しアレンジ ver.～」、「感謝カンゲキ雨嵐」（嵐）、「30周年記念 あの頃、聴いていた。青春メドレー」、「Summer」（久石譲）、「最初はキュン！」（中島健人）、「Piano Man ～菊池亮太アレンジver.～」（ビリー・ジョエル）など、多彩なラインナップをお届けします。 連載では、春畑セロリさんによる〈セロリの電Pパーク！〉で「カリブルクミュラーメドレー」を掲載。事務員Gさんは「LA・LA・LA LOVE SONG」（久保田利伸 with ナオミ・キャンベル）、ござさんは「魔法の伴奏 ’26」（ずっしー＆ござ）、ずっしーさんは「魔法の伴奏」をお届けします。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジで掲載します！

★お知らせ★

2026年7月号で創刊30周年を迎えた『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年を通してお届けしていきます。 【企画1】12カ月でメロディが完成！「今月の1音」企画 今年の背表紙には毎号音符が1つずつ入り、1年分が揃うとメロディが現れます。どんなメロディになるのか、背表紙も一緒にチェックしてみてください。 【企画2】制作ウラ話も!?「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」 30周年を記念した「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」がスタート。第6回は2026年6月8日（月）より配信中です。作業用BGMとしても、ぜひお楽しみください！ ●YouTubeはこちら https://youtube.com/playlist?list=PLQxa0H0eZ1v6mlderVuXXL97JUXd8HFwQ&si=8A8xvvN7hZ8DZMu0 ●Spotifyはこちら https://open.spotify.com/show/0LWEIROch6assMkvyJHn0U?si=0276fc122ea14e72 【企画3】月ピ読者が選ぶ！ 人気曲総選挙 30年間で掲載した楽譜はなんと4,596曲！（2026年7月号現在）。この節目を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催中です。あなたの思い出の曲を教えてください♪ ●1996年7月号～2006年6月号：https://ymh.jp/ninkikyoku01 ●2006年7月号～2016年6月号：https://ymh.jp/ninkikyoku02 ●2016年7月号～2026年7月号：https://ymh.jp/ninkikyoku03

【収載楽曲】 ●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション ・ラストダンスあなたと(MISIA) *劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌 ・ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど(モナキ) ・アイドルパワー(M!LK) ●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション ・ハイ・ホー *ディズニー映画『白雪姫』より ●編集部オススメ！話題曲 ・感謝カンゲキ雨嵐（嵐） ●いつか必ず弾きたい とっておきの1曲 ・30周年記念 あの頃、聴いていた。青春メドレー ＜涙のキッス（サザンオールスターズ）～NO MORE CRY（D-51）～あとひとつ（FUNKY MONKEY BABYS）～ライラック（Mrs. GREEN APPLE）＞ ・Summer（久石 譲） *映画『菊次郎の夏』より ●これなら弾ける！らくサビPiano ・最初はキュン！（中島健人） ●ずっしーの Arrange Chips ・魔法の伴奏（ずっしー） ●ござ式 All that Piano Arrange PartII ・魔法の伴奏 '26（ずっしー&ござ） ●事務員Gのアレンジ交差点 ・LA・LA・LA LOVE SONG（久保田利伸 with ナオミ・キャンベル） ●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ ・Piano Man ～菊池亮太アレンジver.～（ビリー・ジョエル） ●セロリの電Pパーク！ ・カリブルクミュラーメドレー（ブルクミュラー） ＜カリブでお別れ～素直にレゲエ～狩プソ・スティリエンヌ～メレンゲ・アラベスク～貴婦人のサルサ＞

商品詳細

月刊ピアノ 2026年7月号

定価：1,320円（10%税込） ※特別定価 仕様：A4変型判縦／116ページ 発売日：2026年6月18日発売 JAN：4912076250769 商品コード：GTM01103049 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01103049

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250769 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2MKMGZJ

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【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP