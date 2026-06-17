　京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は、ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の代表的指数である、「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に初めて選定されました。これにより、世界最大規模の年金基金である GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人、以下「GPIF」）が採用する国内株式の６つのESG指数すべての構成銘柄に選定されました。

【「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」について】

　本指数は、MSCIジャパンIMIトップ700 指数構成銘柄の中から、性別多様性に優れた企業を対象にして構築されています。

「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」：https://www.msci.com/jp/msci-japan-empowering-women-index-jp

【参考１】GPIFが採用するESG指数のうち当社が選定されている６つの指数について

・「FTSE JPX Blossom Japan Index」

・「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」

・「MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数」

・「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」

・「Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）」

・「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数」

GPIFのESG投資について：https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/

【参考２】統合報告書２０２５について

京王グループの財務や非財務に関する開示は統合報告書をご参照ください。

https://www.keio.co.jp/company/sustainability/management/integrated-report/

本件に関するお問合わせ先

京王電鉄 広報部

TEL.０４２−３３７−３１０６