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ESG投資の代表的指数である「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に初めて選定
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は、ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の代表的指数である、「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に初めて選定されました。これにより、世界最大規模の年金基金である GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人、以下「GPIF」）が採用する国内株式の６つのESG指数すべての構成銘柄に選定されました。
【「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」について】
本指数は、MSCIジャパンIMIトップ700 指数構成銘柄の中から、性別多様性に優れた企業を対象にして構築されています。
「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」：https://www.msci.com/jp/msci-japan-empowering-women-index-jp
【参考１】GPIFが採用するESG指数のうち当社が選定されている６つの指数について
・「FTSE JPX Blossom Japan Index」
・「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」
・「MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数」
・「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」
・「Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）」
・「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数」
GPIFのESG投資について：https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/
【参考２】統合報告書２０２５について
京王グループの財務や非財務に関する開示は統合報告書をご参照ください。
https://www.keio.co.jp/company/sustainability/management/integrated-report/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６
本指数は、MSCIジャパンIMIトップ700 指数構成銘柄の中から、性別多様性に優れた企業を対象にして構築されています。
「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」：https://www.msci.com/jp/msci-japan-empowering-women-index-jp
【参考１】GPIFが採用するESG指数のうち当社が選定されている６つの指数について
・「FTSE JPX Blossom Japan Index」
・「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」
・「MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数」
・「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」
・「Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）」
・「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数」
GPIFのESG投資について：https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/
【参考２】統合報告書２０２５について
京王グループの財務や非財務に関する開示は統合報告書をご参照ください。
https://www.keio.co.jp/company/sustainability/management/integrated-report/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６