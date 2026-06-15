消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【北海道地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：函館ダイニング雅家謹製厚切り銀だら西京漬け
会社名：函館北栄株式会社
商品概要：函館駅前にある海鮮居酒屋「函館ダイニング雅家」の銀だら西京漬けをお店の味そのまま真空パックにしました。一切れ200g以上ある大振りの切身を特製西京味噌で漬け込んでいるため、役と香ばしい香りが立ち込め食欲をそそります。酒の肴やご飯のおともに是非どうぞ。
住 所：北海道函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館307
問合せ：0138-24-0001
https://www.hokueiclub.com/
内容量：200g×3
販売価格：4,320円（税込）
■評価されたポイント■
・圧倒的な厚切りに視覚的な満足感や贅沢感を感じる
・銀鱈のとろけるような脂の乗りと豊かな旨味が素晴らしい
・特製西京味噌の甘みと塩味のバランスが絶妙で食欲をそそる
・「函館ダイニング雅家」というブランドに信頼がある
・個包装なので保存しやすく贈答品としても利便性が高い
・味がしっかり染み込んでいて丁寧な作業工程がうかがわれる
・身のふっくらとしたジューシーさは老若男女に好まれる触感
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：卵油ネ酢
会社名：小野養鶏場・里山楽房
商品概要：自社養鶏場の純国産鶏平飼い卵とスペイン産オリーブでできた、こだわりのオリジナルマヨネーズです。北海道の豊かな大地と北海道産素材の自家飼料を与え、平飼いで育てることでできる滋味深い卵（おのたま）。そのこだわり卵と数種の香辛料、北海道産てんさい糖、葡萄酢（ワインビネガー）、香り高いスペイン産のオリーブオイルで仕上げることで、まるでクリームチーズのような味わいのマヨネーズとなっています。
住 所：北海道亀田郡七飯町鳴川4-3-8
問合せ：0138-85-6607
https://ono-yokei.co
内容量：170g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・どんな食材にも自然に馴染む包容力がある
・漢字とカタカナのネーミングが言葉合わせのようで個性的
・クリーミーな舌触りがクセになる爽やかで優しい味わい
・生産者が手掛ける商品背景やストーリーに安心感がある
・どっしりとした安定感のある瓶容器で使いやすく、汎用性が高い
・北海道ブランドであるところが好印象で魅力の一因
・クオリティの高い商品で贈答用としても喜ばれる
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』北海道地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
北海道地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：函館ダイニング雅家謹製厚切り銀だら西京漬け
会社名：函館北栄株式会社
商品概要：函館駅前にある海鮮居酒屋「函館ダイニング雅家」の銀だら西京漬けをお店の味そのまま真空パックにしました。一切れ200g以上ある大振りの切身を特製西京味噌で漬け込んでいるため、役と香ばしい香りが立ち込め食欲をそそります。酒の肴やご飯のおともに是非どうぞ。
住 所：北海道函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館307
問合せ：0138-24-0001
https://www.hokueiclub.com/
内容量：200g×3
販売価格：4,320円（税込）
■評価されたポイント■
・圧倒的な厚切りに視覚的な満足感や贅沢感を感じる
・銀鱈のとろけるような脂の乗りと豊かな旨味が素晴らしい
・特製西京味噌の甘みと塩味のバランスが絶妙で食欲をそそる
・「函館ダイニング雅家」というブランドに信頼がある
・個包装なので保存しやすく贈答品としても利便性が高い
・味がしっかり染み込んでいて丁寧な作業工程がうかがわれる
・身のふっくらとしたジューシーさは老若男女に好まれる触感
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：卵油ネ酢
会社名：小野養鶏場・里山楽房
商品概要：自社養鶏場の純国産鶏平飼い卵とスペイン産オリーブでできた、こだわりのオリジナルマヨネーズです。北海道の豊かな大地と北海道産素材の自家飼料を与え、平飼いで育てることでできる滋味深い卵（おのたま）。そのこだわり卵と数種の香辛料、北海道産てんさい糖、葡萄酢（ワインビネガー）、香り高いスペイン産のオリーブオイルで仕上げることで、まるでクリームチーズのような味わいのマヨネーズとなっています。
住 所：北海道亀田郡七飯町鳴川4-3-8
問合せ：0138-85-6607
https://ono-yokei.co
内容量：170g
販売価格：1,620円（税込）
■評価されたポイント■
・どんな食材にも自然に馴染む包容力がある
・漢字とカタカナのネーミングが言葉合わせのようで個性的
・クリーミーな舌触りがクセになる爽やかで優しい味わい
・生産者が手掛ける商品背景やストーリーに安心感がある
・どっしりとした安定感のある瓶容器で使いやすく、汎用性が高い
・北海道ブランドであるところが好印象で魅力の一因
・クオリティの高い商品で贈答用としても喜ばれる
【ジャパン・フード・セレクションとは】
日本初の本格的な食品・食材の審査・認証制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、感性、食文化に配慮し、約23,000人のフードアナリストが審査に関わっています。
フードアナリストは、「食の情報」について幅広い知識を有する、プロの知識を持った消費者です。“おいしさ”の構成から、お箸の成り立ち、旬の食材、テーブルマナーなど多岐に渡る分野を学び、厳しい試験に合格した有資格者が、全国で活動しています。
この「食の情報」の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と五つの段階を経て、グランプリ・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」という、二つの視点を高い次元で融合させた画期的な商品評価システムです。
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
https://japan-foodselection.com/
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
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