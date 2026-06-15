消費者による食品・食材評価制度『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352245/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：男のミックスナッツ
会社名：金鶴食品製菓株式会社
商品概要：ピリッとした辛さと香ばしいナッツの旨味がクセになるおつまみ系ミックス！一度食べたら止まらない！ぜひお試しください。
住 所：埼玉県八潮市浮塚923-1
問合せ：048-995-5011
https://www.kanazuru.co.jp/
内容量：750g
販売価格：980円（税込）
■評価されたポイント■
・ナッツだけではなく大辛餅など味や食感のバリエーションがあり楽しめる
・チャックシール付きのパッケージで、開封もしやすく保存が楽
・大袋だが、スタンドパックになっている
・パッケージにインパクトがある
・大容量でコストパフォーマンスが良い
・酒のつまみに良い
・塩分使用量が意外と低く、素材の持ち味が生かされている
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：蜜果（台湾産パイナップル）
会社名：株式会社フルーティーブリッジ・ジャパン
商品概要：口に入れた瞬間、いっぱいに広がるまろやかな香りと濃厚な甘さが自慢です。現地では台湾産パイン専門の検査員が常駐し品質の安定に努めており、日本到着後も常に情報共有できる体制をとっています。店頭に並ぶ頃に熟度が高くなるよう時期ごとの熟度管理も徹底することで、高糖度のパイナップル（蜜果）をお届けしています。
住 所：千葉県松戸市秋山67-15
問合せ：047-392-1660
https://fb-j.com/
内容量：玉売り
販売価格：536円～842円（税込）
■評価されたポイント■
・蜜のような濃厚な甘さで酸味が少なく果実本来の旨みを感じる
・芯まで食べられる柔らかさでそのコンセプトが時代に合っている
・五感に訴える芳醇な香りと果汁が濃厚豊富でジューシーな食感
・ネーミングから商品をイメージしやすく、手に取りやすい
・玉売り、ハーフ、ブロックなどニーズに合わせた多様な販売形態
・熟度管理による安定した品質を供給する体制が良い
・安全、衛生管理の体制が整っていて消費者として安心感がある
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：フラワートルティーヤ
会社名：株式会社デルソーレ
商品概要：シンプルな原材料で焼き上げたトルティーヤはしなやかで歯切れの良さが特徴です。しっとりとした食感とクセのない風味は、和洋中からスイーツまで合わせる具材を選びません。冷蔵庫にある食材をパッと包むだけで、手軽に一品が完成します。
住 所：東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館7階
問合せ：03-6736-5678
https://www.del-sole.co.jp/
内容量：5枚入り
希望小売価格：383円（税込）
■評価されたポイント■
・小麦の自然な甘みがする
・具材を巻いても破れにくい
・生地の柔軟性が絶妙である
・口に運んだ際の歯切れがよい
・食材を選ばないシンプルさがある
・和洋中からスイーツまで合う素材である
・ワンハンドで食べられるのが良い
【4品目】
グランプリ 受賞
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第100回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年6月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：男のミックスナッツ
会社名：金鶴食品製菓株式会社
商品概要：ピリッとした辛さと香ばしいナッツの旨味がクセになるおつまみ系ミックス！一度食べたら止まらない！ぜひお試しください。
住 所：埼玉県八潮市浮塚923-1
問合せ：048-995-5011
https://www.kanazuru.co.jp/
内容量：750g
販売価格：980円（税込）
■評価されたポイント■
・ナッツだけではなく大辛餅など味や食感のバリエーションがあり楽しめる
・チャックシール付きのパッケージで、開封もしやすく保存が楽
・大袋だが、スタンドパックになっている
・パッケージにインパクトがある
・大容量でコストパフォーマンスが良い
・酒のつまみに良い
・塩分使用量が意外と低く、素材の持ち味が生かされている
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：蜜果（台湾産パイナップル）
会社名：株式会社フルーティーブリッジ・ジャパン
商品概要：口に入れた瞬間、いっぱいに広がるまろやかな香りと濃厚な甘さが自慢です。現地では台湾産パイン専門の検査員が常駐し品質の安定に努めており、日本到着後も常に情報共有できる体制をとっています。店頭に並ぶ頃に熟度が高くなるよう時期ごとの熟度管理も徹底することで、高糖度のパイナップル（蜜果）をお届けしています。
住 所：千葉県松戸市秋山67-15
問合せ：047-392-1660
https://fb-j.com/
内容量：玉売り
販売価格：536円～842円（税込）
■評価されたポイント■
・蜜のような濃厚な甘さで酸味が少なく果実本来の旨みを感じる
・芯まで食べられる柔らかさでそのコンセプトが時代に合っている
・五感に訴える芳醇な香りと果汁が濃厚豊富でジューシーな食感
・ネーミングから商品をイメージしやすく、手に取りやすい
・玉売り、ハーフ、ブロックなどニーズに合わせた多様な販売形態
・熟度管理による安定した品質を供給する体制が良い
・安全、衛生管理の体制が整っていて消費者として安心感がある
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：フラワートルティーヤ
会社名：株式会社デルソーレ
商品概要：シンプルな原材料で焼き上げたトルティーヤはしなやかで歯切れの良さが特徴です。しっとりとした食感とクセのない風味は、和洋中からスイーツまで合わせる具材を選びません。冷蔵庫にある食材をパッと包むだけで、手軽に一品が完成します。
住 所：東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館7階
問合せ：03-6736-5678
https://www.del-sole.co.jp/
内容量：5枚入り
希望小売価格：383円（税込）
■評価されたポイント■
・小麦の自然な甘みがする
・具材を巻いても破れにくい
・生地の柔軟性が絶妙である
・口に運んだ際の歯切れがよい
・食材を選ばないシンプルさがある
・和洋中からスイーツまで合う素材である
・ワンハンドで食べられるのが良い
【4品目】
グランプリ 受賞