「全力蹴球プロジェクト」の第三弾の企画として、SAMURAI BLUE（日本代表）の森保一監督とメンバー26人のプロフィールなどが掲載された漢字プリントを制作しました。

「全力蹴球プロジェクト」は、日本サッカー協会（JFA）と公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部：京都府京都市／代表理事 理事長：山崎信夫／以下、漢検協会）がスポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に2025年6月から実施しているコラボレーション企画で、FIFAワールドカップ2026に向けたSAMURAI BLUE（日本代表）の合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」とも連動し、この1年間、さまざまな企画を実施してきました。

第三弾となる今回は、世界との戦いに挑むSAMURAI BLUEの森保監督とメンバー 26人それぞれのプロフィールなどが掲載された漢字プリントを制作。漢字プリントには、選手らのプロフィールのほか、開催地情報、グループステージ組み合わせなどの試合情報、日本代表の試合結果を漢数字で記入するスコア表も記載されており、SAMURAI BLUEを応援しながら、漢字やサッカーの知識を得ることができます。

JFAと漢検協会は今後も、スポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に、生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じて、スポーツ文化と日本文化の発展に寄与していきたいと考えています。

なお、本プリントは、JFA「最高の景色を2026」特設ページおよび漢検協会「全力蹴球プロジェクト」特設ページからダウンロードいただけます。また、JFAでは各地に出店しているJFA POP UP STOREやJFAサッカー文化創造拠点blue-ing!で配布するとともに、漢検協会では全国の学校・教育団体へ配布を行います。





『SAMURAI BLUE(日本代表) 漢字検定』の概要

SAMURAI BLUEの情報を基に問題を解くことができ、楽しみながら漢字やFIFAワールドカップなどの知識を学ぶことができるオリジナル漢字プリントです。今回第三弾となる本プリントでは、日本代表選手の名前（よみがな）をクイズ形式で出題しながら、各選手の生年月日や所属チーム、さらに名前に使われている漢字の配当級（例：漢検●級）を掲載。また、試合結果を漢数字（例：壱、弐、参など）で記入するスコア表を掲載しており、日本代表戦を応援しながらサッカーと漢字を楽しく学ぶことができます。



※プリントイメージ（SAMURAI BLUE漢字検定 中面）





※プリントイメージ（SAMURAI BLUE漢字検定 裏面）



【配布情報】

以下特設ページにて無料でダウンロードが可能です。詳細は以下ご確認ください。

▶JFA 「最高の景色を2026」

特設ページ（URL：https://www.jfa.jp/samuraiblue/for_our_greatest_stage_2026）

▶日本漢字能力検定協会「全力蹴球プロジェクト」

特設ページ (URL：https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/jfa-samuraiblue.html)

＜これまで発表したSAMURAI BLUE(日本代表) 漢字検定＞

・第一弾 「FIFAワールドカップ2026に向けたSAMURAI BLUEの意気込みやこれまでの激闘の歴史」を出題

・第二弾 「1998年から2026年大会までの歴代ユニフォームに込められた想い」を出題

森保一監督の決意の漢字『和』に込めた想い（2025年6月11日発表）

ワールドカップは勝利を目指して戦うだけでなく、日本の文化や価値観を表現する場所でもあると思っています。われわれは「大和魂」を持って舞台に立ちます。チームづくりにおいては『和を以て貴しと為す』という考えを持ちながら、一人一人が自立して戦える集団となるよう『和して同ぜず』という言葉を選手に語りかけています。選手が個々に成長し、その選手たちと共に『和』をもって一致団結し、来年のワールドカップに向かっていきたいです。

（「決意の漢字」『和』を掲げるサッカー日本代表の森保一監督と、1997年「今年の漢字」第一位「倒」大書レプリカ/2025年6月11日撮影）

＜参考＞

【 合言葉 「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」】





SAMURAI BLUE （日本代表）は「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」を合言葉に、8大会連続8度目の本大会に向けて新たな一歩を踏み出しています。「最高の景色」は、SAMURAI BLUEが目指す”世界の頂”からの眺望。日本のあらゆる場所でみんなが喜び合い、笑顔が溢れている光景もこの言葉に込めています。そして、それはSAMURAI BLUEだけが望む景色ではなく、全ての人たちと望む景色でもあるとして、” OUR GREATEST STAGE”としています。

【JFA×漢検協会「全力蹴球プロジェクト」】





生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じてスポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に取り組むものです。SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）の合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」とも連動し、年間を通じてSAMURAI BLUEを応援する特別コラボ企画を行っています。