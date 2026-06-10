浜理薬品栄養科学株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：高美 時郎、以下「HAMARI」)は、トヨタ自動車陸上長距離部・吉居 駿恭選手とサポート契約を締結しました。

吉居選手は、今春(2026年3月)に中央大学を卒業し、トヨタ自動車陸上長距離部に入部。大学時代は、2024年の第100回箱根駅伝で7区区間賞を獲得。続く2025年の第101回大会では1区を務め、スタート直後に飛び出してトップに立ち、見事二度目の区間賞に輝くなど、最終学年は名門校の主将としてチームを牽引しました。今後の日本陸上界におけるさらなる飛躍が期待されるトップランナーです。

今回の契約は、同じくトヨタ自動車陸上長距離部所属の兄・吉居 大和選手に続くサポート契約となります。『カルノパワー』は、長距離陸上界を牽引する兄弟が最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートし、世界を目指すお二人の挑戦に寄り添い続けます。実業団という新たな舞台でスタートを切った吉居 駿恭選手のさらなる活躍に、ぜひご注目ください。





トヨタ自動車陸上長距離部所属 吉居 駿恭選手





＜吉居 駿恭(よしい しゅんすけ)選手 略歴＞

主な戦績等

・中央大学陸上競技部出身｜主将

・2024年 第100回箱根駅伝 7区 区間賞

・2025年 第101回箱根駅伝 1区 区間賞

・2025年 第59回織田幹雄記念国際陸上競技大会 5000m優勝

・2025年 第57回全日本大学駅伝2区 区間2位





吉居駿恭選手・吉居大和選手(1)





吉居駿恭選手・吉居大和選手(2)





吉居 駿恭選手(中部実業団対抗)





■『カルノパワー』とは

中央大学駅伝チームやトヨタ自動車陸上長距離部の吉居 大和選手・湯浅仁選手、さらにはトライアスロンの国際大会出場選手など、多くのトップアスリートに愛用されているサプリメントです。発売から10年、「特に長時間エネルギーを発揮することが求められるスポーツシーン」で急速に普及しています。





カルノパワー愛用アスリート





カルノパワーは、目的やシーンに合わせて選べる3つのラインアップでアスリートの快適なスポーツライフを応援します。





『カルノパワーDAILY』：日常的なカルノシン摂取で、コンディショニングをサポート。





『カルノパワーSTICK』：レース本番に最適。日常使いのカルノパワーDAILY(カプセルタイプ)の倍量のカルノシンを配合した、携帯しやすい個包装の顆粒タイプ。





『カルノパワーENERGY』：持久力が必要な成分を配合した、携帯しやすい個包装。





エネルギーだけじゃない。もうひと踏ん張りに欠かせないイミダゾールジペプチド『カルノシン』配合









■カルノシンとは？





マルチタスク・ペプチド カルノシン





カルノシンは、動物の筋肉に多く含まれる成分で、ヒトの筋肉や脳において重要な役割を果たします。運動中のパフォーマンスをサポートするほか、ラストスパートや運動後のリカバリーにもおすすめです。









■なぜカルノシンが重要なのか？

カルノシンは、ヒトの筋肉や脳に存在してパフォーマンスをサポートしていますが、食習慣や加齢によって、その体内濃度は減少するため、意識的にしっかりと補給することが重要です。





カルノシンを継続的に摂取することでアスリートのパフォーマンスをサポートする、注目の成分です。









■カルノシンを選ぶ理由

カルノシンは、イミダゾールジペプチドという成分の一種です。イミダゾールジペプチドの中でも、ヒトの体内で主に存在し、働いているのは「カルノシン」です。多くの競技のアスリートにも支持されています。









■国産・自社製造の安心品質

HAMARIが製造するカルノシンは、国内の厳格な品質管理のもとで製造されています。イミダゾールジペプチドのサプリメントは日本でも多く販売されていますが、ヒトの体内に主に存在する「カルノシン」を国内で自社製造しているのは、HAMARIだけ。





カルノパワーDAILY





■カルノパワーDAILY

商品名 ： カルノパワーDAILY

価格 ： 1個 5,832円(税込)

内容 ： 1個(120粒・約30日分)

サイズ ： 約 幅 120mm×高さ 200mm×厚み 20～25mm

URL ： https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower





カルノパワーSTICK





■カルノパワーSTICK

商品名 ： カルノパワーSTICK

フレーバー： グレープフルーツ味

価格 ： 1個 3,240円(税込)

内容 ： 1個(4.5g×7本)

サイズ ： 外装 幅 130mm×高さ 210mm×厚み 35～40mm

個包装 幅 38mm×高さ 140mm

URL ： https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower-stick





カルノパワーENERGY(RAMUNE Flavor, GINGER ALE Flavor＜Caffeine＋＞,MELON SODA Flavor)





■カルノパワーENERGY

商品名 ： カルノパワーENERGY

発売日 ： 2024年12月17日(火)

フレーバー： ラムネ味、ジンジャーエール味、メロンソーダ味

内容・価格： 1個 346円(税込)／10個(箱入) 3,456円(税込)

サイズ ： 約 縦135mm×横70mm(1個)／横72mm×奥行109mm×高さ136mm(箱)

URL ： https://www.hamari-health.jp/shop/product_categories/carnopower-energy









【販売場所】

ハマリの健康食品公式オンラインショップ

https://www.hamari-health.jp/





ハマリの健康食品公式 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/hamari-health/





ハマリの健康食品公式 Amazon店

https://www.amazon.co.jp/s?me=A104NQFSP0UGPH





その他、お取り扱いスポーツ店にて販売中









【会社概要】

商号 ： 浜理薬品栄養科学株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 高美 時郎

所在地 ： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-26 北浜松岡ビル7F

設立 ： 2016年7月27日

事業内容： 食品原料、食品添加物、化粧品、化粧品原料、健康食品の仕入販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.hamari-health.jp/