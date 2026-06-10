Huawei、教育・医療分野における相互利益のための新たなエコシステム構築を目指し、「AHEAD」プログラムを開始

中国・深セン、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- 「共に、インテリジェンス主導の教育・医療を実現する（Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare）」をテーマに開催された「2026年グローバル教育・医療パートナーズ・コンベンション（2026 Global Education & Healthcare Partners Convention）」は、中国で成功裏に閉幕しました。このイベントには、40カ国・地域以上から500名を超える業界顧客およびパートナーが参加しました。同イベントにおいて、Huaweiは「Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0」、すなわち「AHEAD」プログラムを発表しました。同プログラムは、業界間の連携をさらに強化し、持続可能で質の高いエコシステムを構築することを目的としています。



Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0



AI主導の変革：時代の変化に対応したパートナーアライアンスの高度化

Huaweiの副社長兼グローバル公共部門事業部（Global Public Sector BU）CEOであるJunfeng Li（Wind）氏は、基調講演の中で、私たちはAIによって牽引される変革の波の中にいると指摘しました。持続可能な人類の発展の基盤である教育および医療分野では、世界的にインテリジェント化に向けた変革が急務となっており、この課題は同時に、大きな機会も秘めています。

同氏は、教育と医療のインテリジェント化に向けた変革における最適な道筋を開拓するというHuaweiの取り組みを強調し、AIやその他の最先端技術を活用して、世界中で質の高い教育へのアクセスをより多くの人々に開放し、医療提供体制を最適化することを目指すと述べました。「AHEAD」プログラムの立ち上げは、Huaweiが世界のパートナーと協力し、未来志向の業界コミュニティを構築するための重要な一歩です。

Partner Alliance 2.0、6つの分野でグローバルな協力を深化

1.0の基盤を発展させ、より統合されたグローバル・エコシステムへと拡大する「Partner Alliance 2.0」は、トレンド分析、エンパワーメント、ソリューションの共創、マーケティング、機会の共有、事業拡大という6つの重要な協力の柱を最適化し、パートナーと顧客により優れた価値を総合的に提供します。

Huaweiのグローバル公共部門事業部（Global Public Sector BU）パートナー開発部門ディレクターであるRobert Yang氏は、アライアンスの高度化に向けた中核的なロードマップを概説し、グローバル・パートナーの専門知識を結集するというHuaweiの意向を強調しました。Huaweiは、協業の枠組みを育成することで、より革新的な業界特化型ソリューションを生み出すことが可能になり、それによって教育および医療分野におけるデジタル変革oyobiインテリジェント変革の飛躍的な進展を促進します。

今回の「グローバル教育・医療パートナーズ中国コンベンション（Global Education & Healthcare Partners China Convention）」の成功は、これらの分野の発展に向けたHuaweiとそのパートナー各社の一丸となった取り組みの証です。今後、Huaweiはパートナーとの戦略的シナジーをさらに深化させ、高付加価値の活用シナリオを開拓し、最先端技術で共同イノベーションを推進し、世界的な課題に対処していきます。Huaweiはパートナー各社と協力し、教育および医療分野におけるデジタル化とインテリジェント化に向けた変革のロードマップを、世界規模で再定義していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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