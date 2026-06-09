ローリング・ストーンズ最新アルバム『フォーリン・タングス』発売、世界ツアーへの期待高まる中、伝説の1975年ステージを再現した公式フィギュア発売
2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズ最新アルバム『Foreign Tongues（フォーリン・タングス）』。新作リリースと今後のツアーへの期待が世界中で高まる中、1975年の伝説的なステージで見せたミック・ジャガーとキース・リチャーズの姿を再現した公式コレクタブルフィギュアが登場しました。交換用フェイスパーツやマイクスタンド、フェンダー・ギターなど豊富な付属品を備え、ローリング・ストーンズの歴史を彩った名シーンを再現できるコレクター向けアイテムです。
2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズのニュー・アルバム『フォーリン・タングス』。2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作アルバムのリリースにより、世界中で再びローリング・ストーンズへの注目が高まっています。1986年オープンで今年40周年を迎えた、メンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店「GIMME SHELTER」は、このアルバム発売を記念し、ミック・ジャガーとキース・リチャーズの1975年のツアーで見せた象徴的なステージ衣装を再現した1/6スケール・コレクタブルフィギュアの販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351847/images/bodyimage1】
1962年の結成以来、60年以上にわたり世界のロックシーンを牽引してきたローリング・ストーンズ。2026年7月発売のニュー・アルバム『フォーリン・タングス』は、2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作として世界中のファンから注目を集めています。結成64年のキャリアを経てもなお新作を発表し続ける彼らの存在は、ロック史において極めて稀有なものと言えるでしょう。その圧倒的な存在感は音楽の枠を超え、ファッションやアート、コレクターズアイテムの世界にも大きな影響を与え続けています。
本商品は、ロック史に残る名コンビであるミック・ジャガーとキース・リチャーズを1/6スケールで立体化。現役で活躍を続けるローリング・ストーンズの歴史と存在感を、立体物として手元で楽しめるコレクターズアイテムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351847/images/bodyimage2】
【1975年のミック・ジャガーを再現。特徴的な衣装や表情パーツ、マイクスタンドなどを付属し、ライブステージでの躍動感あふれるパフォーマンスを再現できます】
■商品名：Mick Jagger (1975) 8-Inch Clothed Action Figure / フィギュア・人形
価格：11,000円（税込）
商品特徴
ミック・ジャガー（1975年仕様）を再現
全高約20cm（8インチ）
可動式アクションフィギュア
交換用ハンドパーツ付属
交換用フェイスパーツ付属
マイク付属
マイクスタンド付属
レコード＆ジャケットスリーブ付属
コレクター向けウィンドウボックス仕様
【フェンダー・ギターや交換用フェイスパーツを付属。ローリング・ストーンズのサウンドを支えてきたキース・リチャーズの存在感を立体化しました】
■商品名：Keith Richards (1975) 8-Inch Clothed Action Figure / フィギュア・人形
価格：11,000円（税込）
商品特徴
キース・リチャーズ（1975年仕様）を再現
全高約20cm（8インチ）
可動式アクションフィギュア
交換用フェイスパーツ付属
フェンダー・ギター付属
レコード＆ジャケットスリーブ付属
コレクター向けウィンドウボックス仕様
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズのニュー・アルバム『フォーリン・タングス』。2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作アルバムのリリースにより、世界中で再びローリング・ストーンズへの注目が高まっています。1986年オープンで今年40周年を迎えた、メンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店「GIMME SHELTER」は、このアルバム発売を記念し、ミック・ジャガーとキース・リチャーズの1975年のツアーで見せた象徴的なステージ衣装を再現した1/6スケール・コレクタブルフィギュアの販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351847/images/bodyimage1】
1962年の結成以来、60年以上にわたり世界のロックシーンを牽引してきたローリング・ストーンズ。2026年7月発売のニュー・アルバム『フォーリン・タングス』は、2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作として世界中のファンから注目を集めています。結成64年のキャリアを経てもなお新作を発表し続ける彼らの存在は、ロック史において極めて稀有なものと言えるでしょう。その圧倒的な存在感は音楽の枠を超え、ファッションやアート、コレクターズアイテムの世界にも大きな影響を与え続けています。
本商品は、ロック史に残る名コンビであるミック・ジャガーとキース・リチャーズを1/6スケールで立体化。現役で活躍を続けるローリング・ストーンズの歴史と存在感を、立体物として手元で楽しめるコレクターズアイテムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351847/images/bodyimage2】
【1975年のミック・ジャガーを再現。特徴的な衣装や表情パーツ、マイクスタンドなどを付属し、ライブステージでの躍動感あふれるパフォーマンスを再現できます】
■商品名：Mick Jagger (1975) 8-Inch Clothed Action Figure / フィギュア・人形
価格：11,000円（税込）
商品特徴
ミック・ジャガー（1975年仕様）を再現
全高約20cm（8インチ）
可動式アクションフィギュア
交換用ハンドパーツ付属
交換用フェイスパーツ付属
マイク付属
マイクスタンド付属
レコード＆ジャケットスリーブ付属
コレクター向けウィンドウボックス仕様
【フェンダー・ギターや交換用フェイスパーツを付属。ローリング・ストーンズのサウンドを支えてきたキース・リチャーズの存在感を立体化しました】
■商品名：Keith Richards (1975) 8-Inch Clothed Action Figure / フィギュア・人形
価格：11,000円（税込）
商品特徴
キース・リチャーズ（1975年仕様）を再現
全高約20cm（8インチ）
可動式アクションフィギュア
交換用フェイスパーツ付属
フェンダー・ギター付属
レコード＆ジャケットスリーブ付属
コレクター向けウィンドウボックス仕様
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
プレスリリース詳細へ