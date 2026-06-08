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【東芝】木島平・蓮蓄電所のEPC、運用保守およびアグリゲーション業務を受注
東芝グループ一体で、蓄電所の建設から安定稼働、運用収益の向上を支援
木島平・蓮蓄電所のEPC、運用保守およびアグリゲーション業務を受注
―東芝グループ一体で、蓄電所の建設から安定稼働、運用収益の向上を支援―
東芝プラントシステム株式会社（以下、東芝プラントシステム）と株式会社東芝（以下、東芝）は、SMFLみらいパートナーズ株式会社と株式会社藤巻建設が主な出資者となる合同会社OPTIRON北信から、同社の系統用蓄電所として建設予定の木島平蓄電所（長野県下高井郡）と蓮（はちす）蓄電所（同県飯山市）のEPC（設計・調達・建設）、運用保守および蓄電所の電気をアグリゲーター（特定卸供給事業者）として市場で売買するアグリゲーション業務を受注しました。木島平蓄電所は約52MW、蓮蓄電所は約32MWの蓄電出力で、運転開始は2028年度を予定しています。
系統用蓄電所は、送電網や発電所の電力系統に接続し、電力の余剰時には充電を行い、不足時には放電を行う発電所で、季節や天候により発電量が大きく変動する再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）の有効活用を促進します。
再エネの導入拡大に伴い、系統用蓄電池の設置は今後さらに増加すると見込まれており、2030年には、2024年比で累計で最大約10倍となる定格容量23.8GWhの導入が見込まれています注。
本件において、東芝プラントシステムは、国内外で手掛けた多数のEPC案件で培ったノウハウと技術を生かし、機器設計、土木工事、各種機器設備の調達、据付工事を担います。なお、東芝プラントシステムは合同会社OPTIRON北信へ出資しています。
東芝は、太陽光発電所の運用保守において定格出力で累計1GWを超える受託実績があり、高い信頼性とトラブル時の対応力を培ってきました。これらの知見を基に、当蓄電所の運用保守および保安業務を行います。
また、アグリゲーション業務においては、アグリゲーターとして市場価格予測、各種電力市場での取引、蓄電池の充放電計画の作成、制御など一連の運用を行います（図3）。これまでの実績を踏まえた蓄電池の最適運用により、蓄電所全体の運用収益の向上を目指します。
東芝グループは、今後も品質の高い蓄電所のEPCや運用保守、アグリゲーション業務などを提供することで、再エネを活用した安定的かつ効率的な電力システムを供給し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。
注 経済産業省「第三回GX実現に向けた専門家WG資料」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/senmonka_wg/dai3/siryou.pdf
■木島平蓄電所および蓮蓄電所の概要
https://digitalpr.jp/table_img/1398/136464/136464_web_1.png
■蓄電所イメージ
■アグリゲーション業務の体制
２０２６−６−８
東芝プラントシステム株式会社
株式会社 東芝
東芝プラントシステム株式会社
株式会社 東芝
木島平・蓮蓄電所のEPC、運用保守およびアグリゲーション業務を受注
―東芝グループ一体で、蓄電所の建設から安定稼働、運用収益の向上を支援―
東芝プラントシステム株式会社（以下、東芝プラントシステム）と株式会社東芝（以下、東芝）は、SMFLみらいパートナーズ株式会社と株式会社藤巻建設が主な出資者となる合同会社OPTIRON北信から、同社の系統用蓄電所として建設予定の木島平蓄電所（長野県下高井郡）と蓮（はちす）蓄電所（同県飯山市）のEPC（設計・調達・建設）、運用保守および蓄電所の電気をアグリゲーター（特定卸供給事業者）として市場で売買するアグリゲーション業務を受注しました。木島平蓄電所は約52MW、蓮蓄電所は約32MWの蓄電出力で、運転開始は2028年度を予定しています。
再エネの導入拡大に伴い、系統用蓄電池の設置は今後さらに増加すると見込まれており、2030年には、2024年比で累計で最大約10倍となる定格容量23.8GWhの導入が見込まれています注。
本件において、東芝プラントシステムは、国内外で手掛けた多数のEPC案件で培ったノウハウと技術を生かし、機器設計、土木工事、各種機器設備の調達、据付工事を担います。なお、東芝プラントシステムは合同会社OPTIRON北信へ出資しています。
東芝は、太陽光発電所の運用保守において定格出力で累計1GWを超える受託実績があり、高い信頼性とトラブル時の対応力を培ってきました。これらの知見を基に、当蓄電所の運用保守および保安業務を行います。
また、アグリゲーション業務においては、アグリゲーターとして市場価格予測、各種電力市場での取引、蓄電池の充放電計画の作成、制御など一連の運用を行います（図3）。これまでの実績を踏まえた蓄電池の最適運用により、蓄電所全体の運用収益の向上を目指します。
東芝グループは、今後も品質の高い蓄電所のEPCや運用保守、アグリゲーション業務などを提供することで、再エネを活用した安定的かつ効率的な電力システムを供給し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。
注 経済産業省「第三回GX実現に向けた専門家WG資料」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/senmonka_wg/dai3/siryou.pdf
■木島平蓄電所および蓮蓄電所の概要
https://digitalpr.jp/table_img/1398/136464/136464_web_1.png
■蓄電所イメージ
図1 木島平蓄電所
図2 蓮蓄電所
■アグリゲーション業務の体制
図3
以上