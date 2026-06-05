世界を変えてしまった４２の凡ミスを収録！学び・笑い・対策が全て詰まった一冊。読めば元気になれる新しい人生の授業！――新刊文庫書籍『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（著者：近藤 仁美）6月17日（水）発売！

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