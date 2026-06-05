世界を変えてしまった４２の凡ミスを収録！学び・笑い・対策が全て詰まった一冊。読めば元気になれる新しい人生の授業！――新刊文庫書籍『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（著者：近藤 仁美）6月17日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（著者：近藤 仁美）を6月17日（水）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage1】
■『世界を変えた「凡ミス」図鑑』
・アマゾン：https://amzn.to/4vmZbU6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897400
〈内容紹介〉
笑えないけど、笑っちゃう！
読めば元気になれる、新しい「人生の授業」
たった一つの小さな「凡ミス」で、
世界を大きく変えてしまった人たちがいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage2】
■東ドイツ政府の広報官
記者会見で失言して
「ベルリンの壁」が崩壊する
■吉田茂（内閣総理大臣）
独り言がマイクに乗ってしまい
議会が解散
■NASA（アメリカ航空宇宙局）
線を一本書き忘れて
66億円のロケットが大爆破
■東ローマ帝国
城の門の鍵を閉め忘れて
国が滅びる
■ウォルト・ディズニー
契約書をよく読まずにサインして
キャラの権利を失う
……などなど、計42の「しくじり」を大収録！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage4】
たくさん失敗してきた昔の人たちが
「そんな小さなミスでしょげてんの？」
と、あなたを励ましてくれます。
学び・笑い・対策がすべて詰まっている、
イラストや写真が満載の一冊！
■商品情報
書名：『世界を変えた「凡ミス」図鑑』
著者：近藤 仁美
定価：979円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8974-5
発売日：2026年6月17日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vmZbU6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897400
■著者：近藤仁美（こんどう・ひとみ）
クイズ作家。
三重県生まれ。
早稲田大学教育学部卒業および同大学院修了。
在学中からクイズ作家として活動を始め、日本テレビ系『高校生クイズ』の問題作成を15年間担当したほか、『頭脳王』『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの?』『せっかち勉強』などのテレビ番組や、各種メディア・イベント等で問題作成・監修を行ってきた。
2018年より国際クイズ連盟日本支部長。クイズの世界大会では日本人初・唯一の問題作成者を務める。
著書に『クイズ作家のすごい思考法』（集英社インターナショナル）、『人に話したくなるほど面白い！ 教養になる超雑学』（永岡書店）、『小学生が知ってトクするおもしろ雑学クイズ』（ポプラ社）などがある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『世界を変えた「凡ミス」図鑑』（著者：近藤 仁美）を6月17日（水）に発売いたします。
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■『世界を変えた「凡ミス」図鑑』
・アマゾン：https://amzn.to/4vmZbU6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897400
〈内容紹介〉
笑えないけど、笑っちゃう！
読めば元気になれる、新しい「人生の授業」
たった一つの小さな「凡ミス」で、
世界を大きく変えてしまった人たちがいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage2】
■東ドイツ政府の広報官
記者会見で失言して
「ベルリンの壁」が崩壊する
■吉田茂（内閣総理大臣）
独り言がマイクに乗ってしまい
議会が解散
■NASA（アメリカ航空宇宙局）
線を一本書き忘れて
66億円のロケットが大爆破
■東ローマ帝国
城の門の鍵を閉め忘れて
国が滅びる
■ウォルト・ディズニー
契約書をよく読まずにサインして
キャラの権利を失う
……などなど、計42の「しくじり」を大収録！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351509/images/bodyimage4】
たくさん失敗してきた昔の人たちが
「そんな小さなミスでしょげてんの？」
と、あなたを励ましてくれます。
学び・笑い・対策がすべて詰まっている、
イラストや写真が満載の一冊！
■商品情報
書名：『世界を変えた「凡ミス」図鑑』
著者：近藤 仁美
定価：979円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8974-5
発売日：2026年6月17日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4vmZbU6
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897400
■著者：近藤仁美（こんどう・ひとみ）
クイズ作家。
三重県生まれ。
早稲田大学教育学部卒業および同大学院修了。
在学中からクイズ作家として活動を始め、日本テレビ系『高校生クイズ』の問題作成を15年間担当したほか、『頭脳王』『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの?』『せっかち勉強』などのテレビ番組や、各種メディア・イベント等で問題作成・監修を行ってきた。
2018年より国際クイズ連盟日本支部長。クイズの世界大会では日本人初・唯一の問題作成者を務める。
著書に『クイズ作家のすごい思考法』（集英社インターナショナル）、『人に話したくなるほど面白い！ 教養になる超雑学』（永岡書店）、『小学生が知ってトクするおもしろ雑学クイズ』（ポプラ社）などがある。
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所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
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