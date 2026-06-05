名古屋 SNSマーケティングで注目を集める--Z世代クリエイター集団キングプロテアが名古屋エリア企業向けTikTok・Instagram運用代行を本格提供開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント同時運用のノウハウを名古屋の店舗ビジネスへ。TikTok起点の集客設計で「伝わらない」を売上に変える～～～
名古屋 SNSマーケティング支援を強化するため、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始したと発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用で蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、名古屋の事業者へ届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350865/images/bodyimage1】
名古屋 SNSマーケティングの現状と課題--中小企業の75%がSNS集客で成果を出せていない理由
名古屋 SNSマーケティングへの関心は高まる一方で、実際に継続的な成果につなげられている企業はごく一部にとどまっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、従業員数100名未満の中小企業においてSNSを「業務に有効活用できている」と回答した割合は全体の25%程度に過ぎず、残る75%は「試したが効果がわからなかった」「続けられなかった」「そもそも何から始めればよいかわからない」という状況にあります。
名古屋に限らず地方の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNSマーケティングが定着しない背景には3つの構造的な課題があります。第一に「撮影・編集リソースの不足」--社内で動画を制作しようとしても、本業が忙しい中でコンテンツを継続制作できる人員を確保するのは現実的に難しい。第二に「プラットフォームの変化スピードへの対応遅れ」--TikTokのアルゴリズムは頻繁に更新されており、半年前に通用していた手法が今は通用しないケースが多発している。第三に「バズらせることと売上をつなぐ導線設計の欠如」--再生数は伸びたが来店・購買・問い合わせに結びつかないという事例が後を絶たない。
キングプロテアが26アカウントの同時運用データから見えてきた結論は明確です。「動画の量と質だけでなく、動画→プロフィール→LINE・予約という導線設計が整っているアカウントは、そうでないアカウントと比較して問い合わせ転換率が平均（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）倍に達する」という実測値が、この課題を裏付けています。名古屋の事業者が抱えるこの3つの壁を、キングプロテアは企画・撮影・編集・導線設計の一気通貫支援によって取り除きます。
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名古屋 SNSマーケティング支援の全詳細--3つのプランと一気通貫サービスの全容
名古屋 SNSマーケティング支援において、キングプロテアが提供するサービスの最大の特徴は「企画から分析まで、クライアントが何もしなくてよい状態を作る」という丸投げ設計にあります。
**提供する3つのプランと標準内容**
キングプロテアが名古屋エリアのクライアント向けに提供する運用プランは、事業規模・目的に応じて以下の3ラインナップから選択できます。
【キャストプラン：月額88,000円（税別）】月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。個人事業主や単独店舗で「まず始めたい」というクライアントに適したプランです。
【店舗SNS運用プラン：月額177,000円（税別）】ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告配信・運用も組み合わせたプランです。飲食・美容・小売など店舗型ビジネスで、新規集客の強化を本格的に図りたい場合に推奨しています。TikTokライブ支援も含みます。
【法人SNS運用プラン：月額198,000円（税別）】ショート動画月10本＋フィード月4本という標準運用基盤をフル展開するプランです。企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をすべて包括。複数店舗経営や本格的なSNSマーケティング投資を行う法人に適しています。
**一気通貫サービスの具体的な流れ**
キングプロテアの支援プロセスは「(1)アカウント設計・コンセプト設定→(2)月次企画立案・台本構成→(3)撮影（店舗または社長密着）→(4)縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定）→(5)投稿・コメント運用→(6)月次インサイト分析・改善提案」という6ステップで構成されます。名古屋のクライアントに対しても、定期的な撮影訪問または遠隔ディレクションによって同水準のサービスを提供します（撮影訪問の頻度・交通費については個別見積もり）。
**26アカウント同時運用で得た業種別の勝ちパターン**
SOIL CHOCOLATE（株式会社エンクル）では384,000再生、株式会社CAICAでは328,000再生、渋谷文化村レディースクリニックでは76,000再生を記録するなど、キングプロテアはさまざまな業種でバズ案件を創出してきました。これらの実績から抽出した「業種別の伸びるフォーマット」「避けるべき型」「尺とタイミングの最適解」を、名古屋のクライアントにも即日展開できる体制が整っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350865/images/bodyimage3】
名古屋 SNSマーケティングの成果事例--売上前年比166%・広告CPA5分の1を実現した支援の実態
名古屋 SNSマーケティング支援を検討する企業にとって、最も気になるのは「実際に成果が出るのか」という点です。キングプロテアがこれまでに手がけてきた支援事例の中から、成果の具体像をお伝えします。
**事例1：手結整体院様--支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP**
整体院として、既存顧客のリピート促進と新規来院の増加という2つの課題を抱えていた手結整体院様。キングプロテアはTikTok・Instagramでのショート動画運用と合わせて公式LINEの構築・ステップ配信設計を実施しました。「動画で認知→プロフィールで信頼→LINEで予約」という導線を整備した結果、支援開始から1ヶ月目に月商が前年同月比166%（75万円→125万円）へ増加。SNS上での「先生の人柄が伝わる」という口コミが拡散し、遠方からの来院も増えています。
**事例2：宿泊事業会社様--Meta広告のCPAを8～12万円から2万円へ改善し売上5倍**
前代理店による広告運用でCPAが8～12万円に高止まりしていた宿泊事業会社様。キングプロテアがターゲティング設計を見直し、ショート動画をクリエイティブとして広告に転用するPDCAを高速で回した結果、同一予算でCPAを最低2万円まで圧縮することに成功。売上は支援前の5倍を記録しました。「広告費を増やさずに成果を上げる」という命題を、クリエイティブとターゲティングの最適化によってクリアした事例です。
これらの成果は、単発のバズに依存したものではありません。「動画の量と継続性」「プラットフォームごとのアルゴリズム理解」「SNSから売上への最短導線設計」という3要素を同時に実行することで生まれています。名古屋の店舗ビジネスにおいても、同じ設計思想で再現可能な成果を目指します。
名古屋 SNSマーケティングに関するよくある質問--費用・成果・開始までの流れを徹底解説
名古屋 SNSマーケティング支援を検討する事業者から多く寄せられる質問について、明確にお答えします。
**Q1. 名古屋の企業でも対応してもらえますか？撮影はどうなりますか？**
はい、対応しています。キングプロテアは札幌を拠点としていますが、名古屋エリアのクライアントへも遠隔ディレクションを基本に、定期撮影訪問を組み合わせた支援を提供します。撮影訪問が必要な場合は、訪問頻度と交通費を含めた個別プランをご提案します。遠隔でも「社長・スタッフが自撮りした素材をもとに編集する」という形式で月10本以上の動画を制作できる体制が整っています。
**Q2. SNSをまったくやっていない状態から始められますか？**
はい、アカウント開設・初期設計からサポートします。プロフィール文・アイコン・ハイライト設計・コンセプト設定・初動投稿戦略まで含めた「アカウント立ち上げパッケージ」を提供しており、ゼロからでも最速でフォロワー獲得と問い合わせ獲得を狙える設計を行います。
**Q3. どのくらいの期間で成果が出ますか？**
アカウントの現状・業種・予算配分によって異なりますが、インサイト（リーチ・プロフィール閲覧・フォロワー増加）の変化は1～2ヶ月目から確認できるケースが多いです。問い合わせ・来店などのコンバージョンへの影響は3～6ヶ月の継続運用を目安としてください。手結整体院様のように1ヶ月目で成果が出るケースもありますが、最低6ヶ月の継続を推奨しています。
**Q4. 費用の相場を教えてください。**
キングプロテアの名古屋向けSNSマーケティングプランは月額88,000円（税別）から提供しています。業種別・運用規模別の最適プランについては、無料相談（オンライン対応可）でご案内します。
**Q5. 他の代理店と何が違いますか？**
最大の違いは「TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームが内製で動いている」点です。外部フリーランスへの丸投げではなく、アルゴリズムとユーザー行動を肌感で理解しているメンバーが企画・撮影・編集を担当します。加えて、累計26アカウントの同時運用データから抽出した「業種別の勝ちパターン」を即日展開できる点が他社との大きな違いです。
**Q6. 夜職・水商売業種でも依頼できますか？**
はい、対応しています。通常の店舗プランに加え、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの夜職業種に特化したプランもご用意しています。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラム・BAN対策ライティングも含めた専用支援が可能です。詳細は個別相談でご案内します。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年度中に名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）アカウントまで拡大することを目指します。また、名古屋エリア専任のクリエイターパートナーとの連携強化および定期撮影訪問体制の整備を進め、地理的距離を感じさせないサポート品質の実現に取り組みます。
TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計に加え、Meta広告・公式LINE・MEO対策との連携による「SNSマーケティングの複合展開」も名古屋エリアのクライアントへ順次提供していく予定です。「動画とSNSで、名古屋の中小企業の伝わらないを売上に変える」という使命のもと、名古屋エリアの地域経済への貢献を継続的に推進します。
また、2026年5月より始動した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れ、SNSマーケティングとAI活用の両輪で名古屋の事業者の成長を支援できる体制を整えていきます。名古屋エリアの事業者からのお問い合わせ・無料相談のご予約は、随時受け付けています。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・Meta広告運用・公式LINE構築・TikTokライブ支援を一気通貫で提供
・料金: 月額88,000円（税別）～。プランは3種（キャストプラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・対象エリア: 全国対応（名古屋エリア含む）。撮影訪問は別途ご相談
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok / Instagram / YouTubeショート 他）／夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成）／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
名古屋 SNSマーケティング支援を強化するため、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、所在地：北海道札幌市）は2026年5月30日より、名古屋エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始したと発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と26アカウントの同時運用で蓄積した業種別の「勝ちパターン」を、名古屋の事業者へ届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350865/images/bodyimage1】
名古屋 SNSマーケティングの現状と課題--中小企業の75%がSNS集客で成果を出せていない理由
名古屋 SNSマーケティングへの関心は高まる一方で、実際に継続的な成果につなげられている企業はごく一部にとどまっています。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、従業員数100名未満の中小企業においてSNSを「業務に有効活用できている」と回答した割合は全体の25%程度に過ぎず、残る75%は「試したが効果がわからなかった」「続けられなかった」「そもそも何から始めればよいかわからない」という状況にあります。
名古屋に限らず地方の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNSマーケティングが定着しない背景には3つの構造的な課題があります。第一に「撮影・編集リソースの不足」--社内で動画を制作しようとしても、本業が忙しい中でコンテンツを継続制作できる人員を確保するのは現実的に難しい。第二に「プラットフォームの変化スピードへの対応遅れ」--TikTokのアルゴリズムは頻繁に更新されており、半年前に通用していた手法が今は通用しないケースが多発している。第三に「バズらせることと売上をつなぐ導線設計の欠如」--再生数は伸びたが来店・購買・問い合わせに結びつかないという事例が後を絶たない。
キングプロテアが26アカウントの同時運用データから見えてきた結論は明確です。「動画の量と質だけでなく、動画→プロフィール→LINE・予約という導線設計が整っているアカウントは、そうでないアカウントと比較して問い合わせ転換率が平均（具体的な数字をクライアントから受領後に挿入）倍に達する」という実測値が、この課題を裏付けています。名古屋の事業者が抱えるこの3つの壁を、キングプロテアは企画・撮影・編集・導線設計の一気通貫支援によって取り除きます。
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名古屋 SNSマーケティング支援の全詳細--3つのプランと一気通貫サービスの全容
名古屋 SNSマーケティング支援において、キングプロテアが提供するサービスの最大の特徴は「企画から分析まで、クライアントが何もしなくてよい状態を作る」という丸投げ設計にあります。
**提供する3つのプランと標準内容**
キングプロテアが名古屋エリアのクライアント向けに提供する運用プランは、事業規模・目的に応じて以下の3ラインナップから選択できます。
【キャストプラン：月額88,000円（税別）】月4本のショート動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含みます。個人事業主や単独店舗で「まず始めたい」というクライアントに適したプランです。
【店舗SNS運用プラン：月額177,000円（税別）】ショート動画月8本投稿に加え、Meta広告配信・運用も組み合わせたプランです。飲食・美容・小売など店舗型ビジネスで、新規集客の強化を本格的に図りたい場合に推奨しています。TikTokライブ支援も含みます。
【法人SNS運用プラン：月額198,000円（税別）】ショート動画月10本＋フィード月4本という標準運用基盤をフル展開するプランです。企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用をすべて包括。複数店舗経営や本格的なSNSマーケティング投資を行う法人に適しています。
**一気通貫サービスの具体的な流れ**
キングプロテアの支援プロセスは「(1)アカウント設計・コンセプト設定→(2)月次企画立案・台本構成→(3)撮影（店舗または社長密着）→(4)縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定）→(5)投稿・コメント運用→(6)月次インサイト分析・改善提案」という6ステップで構成されます。名古屋のクライアントに対しても、定期的な撮影訪問または遠隔ディレクションによって同水準のサービスを提供します（撮影訪問の頻度・交通費については個別見積もり）。
**26アカウント同時運用で得た業種別の勝ちパターン**
SOIL CHOCOLATE（株式会社エンクル）では384,000再生、株式会社CAICAでは328,000再生、渋谷文化村レディースクリニックでは76,000再生を記録するなど、キングプロテアはさまざまな業種でバズ案件を創出してきました。これらの実績から抽出した「業種別の伸びるフォーマット」「避けるべき型」「尺とタイミングの最適解」を、名古屋のクライアントにも即日展開できる体制が整っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350865/images/bodyimage3】
名古屋 SNSマーケティングの成果事例--売上前年比166%・広告CPA5分の1を実現した支援の実態
名古屋 SNSマーケティング支援を検討する企業にとって、最も気になるのは「実際に成果が出るのか」という点です。キングプロテアがこれまでに手がけてきた支援事例の中から、成果の具体像をお伝えします。
**事例1：手結整体院様--支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP**
整体院として、既存顧客のリピート促進と新規来院の増加という2つの課題を抱えていた手結整体院様。キングプロテアはTikTok・Instagramでのショート動画運用と合わせて公式LINEの構築・ステップ配信設計を実施しました。「動画で認知→プロフィールで信頼→LINEで予約」という導線を整備した結果、支援開始から1ヶ月目に月商が前年同月比166%（75万円→125万円）へ増加。SNS上での「先生の人柄が伝わる」という口コミが拡散し、遠方からの来院も増えています。
**事例2：宿泊事業会社様--Meta広告のCPAを8～12万円から2万円へ改善し売上5倍**
前代理店による広告運用でCPAが8～12万円に高止まりしていた宿泊事業会社様。キングプロテアがターゲティング設計を見直し、ショート動画をクリエイティブとして広告に転用するPDCAを高速で回した結果、同一予算でCPAを最低2万円まで圧縮することに成功。売上は支援前の5倍を記録しました。「広告費を増やさずに成果を上げる」という命題を、クリエイティブとターゲティングの最適化によってクリアした事例です。
これらの成果は、単発のバズに依存したものではありません。「動画の量と継続性」「プラットフォームごとのアルゴリズム理解」「SNSから売上への最短導線設計」という3要素を同時に実行することで生まれています。名古屋の店舗ビジネスにおいても、同じ設計思想で再現可能な成果を目指します。
名古屋 SNSマーケティングに関するよくある質問--費用・成果・開始までの流れを徹底解説
名古屋 SNSマーケティング支援を検討する事業者から多く寄せられる質問について、明確にお答えします。
**Q1. 名古屋の企業でも対応してもらえますか？撮影はどうなりますか？**
はい、対応しています。キングプロテアは札幌を拠点としていますが、名古屋エリアのクライアントへも遠隔ディレクションを基本に、定期撮影訪問を組み合わせた支援を提供します。撮影訪問が必要な場合は、訪問頻度と交通費を含めた個別プランをご提案します。遠隔でも「社長・スタッフが自撮りした素材をもとに編集する」という形式で月10本以上の動画を制作できる体制が整っています。
**Q2. SNSをまったくやっていない状態から始められますか？**
はい、アカウント開設・初期設計からサポートします。プロフィール文・アイコン・ハイライト設計・コンセプト設定・初動投稿戦略まで含めた「アカウント立ち上げパッケージ」を提供しており、ゼロからでも最速でフォロワー獲得と問い合わせ獲得を狙える設計を行います。
**Q3. どのくらいの期間で成果が出ますか？**
アカウントの現状・業種・予算配分によって異なりますが、インサイト（リーチ・プロフィール閲覧・フォロワー増加）の変化は1～2ヶ月目から確認できるケースが多いです。問い合わせ・来店などのコンバージョンへの影響は3～6ヶ月の継続運用を目安としてください。手結整体院様のように1ヶ月目で成果が出るケースもありますが、最低6ヶ月の継続を推奨しています。
**Q4. 費用の相場を教えてください。**
キングプロテアの名古屋向けSNSマーケティングプランは月額88,000円（税別）から提供しています。業種別・運用規模別の最適プランについては、無料相談（オンライン対応可）でご案内します。
**Q5. 他の代理店と何が違いますか？**
最大の違いは「TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームが内製で動いている」点です。外部フリーランスへの丸投げではなく、アルゴリズムとユーザー行動を肌感で理解しているメンバーが企画・撮影・編集を担当します。加えて、累計26アカウントの同時運用データから抽出した「業種別の勝ちパターン」を即日展開できる点が他社との大きな違いです。
**Q6. 夜職・水商売業種でも依頼できますか？**
はい、対応しています。通常の店舗プランに加え、キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの夜職業種に特化したプランもご用意しています。TikTokライブ支援・ライバー育成プログラム・BAN対策ライティングも含めた専用支援が可能です。詳細は個別相談でご案内します。
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年度中に名古屋エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）アカウントまで拡大することを目指します。また、名古屋エリア専任のクリエイターパートナーとの連携強化および定期撮影訪問体制の整備を進め、地理的距離を感じさせないサポート品質の実現に取り組みます。
TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計に加え、Meta広告・公式LINE・MEO対策との連携による「SNSマーケティングの複合展開」も名古屋エリアのクライアントへ順次提供していく予定です。「動画とSNSで、名古屋の中小企業の伝わらないを売上に変える」という使命のもと、名古屋エリアの地域経済への貢献を継続的に推進します。
また、2026年5月より始動した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れ、SNSマーケティングとAI活用の両輪で名古屋の事業者の成長を支援できる体制を整えていきます。名古屋エリアの事業者からのお問い合わせ・無料相談のご予約は、随時受け付けています。
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次分析レポート・Meta広告運用・公式LINE構築・TikTokライブ支援を一気通貫で提供
・料金: 月額88,000円（税別）～。プランは3種（キャストプラン・店舗SNS運用プラン・法人SNS運用プラン）
・対象エリア: 全国対応（名古屋エリア含む）。撮影訪問は別途ご相談
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok / Instagram / YouTubeショート 他）／夜職特化プラン（TikTokライブ支援・ライバー育成）／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・電話番号: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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