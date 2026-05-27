デジタルエクスペリエンスプラットフォーム市場、AI活用型パーソナライゼーションとオムニチャネル戦略拡大を背景に2030年までに年平均成長率13%で260億ドル超へ

デジタルエクスペリエンスプラットフォーム市場、AI活用型パーソナライゼーションとオムニチャネル戦略拡大を背景に2030年までに年平均成長率13%で260億ドル超へ