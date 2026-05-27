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【うた☆プリ】KEITA MARUYAMAが手掛ける浴衣・帯が発売決定！さらに「うた☆プリ夏祭り」が2026年9月に開催決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、デザイナー丸山敬太氏と「うたの☆プリンスさまっ♪ 」によるコラボレーションライン「K.M☆U.P（ケーエム☆ユーピー）」より、夏を美しく彩る浴衣と帯を2026年5月28日（水）より発売します。
さらに浴衣の発売を記念して、屋台や「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルの盆踊りが楽しめる「うた☆プリ夏祭り」を、2026年9月19日（土）・20日（日）に開催します。
詳細は「UTA☆PRI SUMMER」特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/utapri_summer/
【コンセプト】
忘れられない夏の日の思い出
星の映る水面を泳ぐ金魚。宵闇に咲く大輪の花火。
涼やかに艶やかに夏を彩る浴衣。
KEITA MARUYAMAが手掛ける
和の世界を身に纏い、夏色に染まれー
そして夏の終わりは、
盆踊りの音頭に合わせて、
歌って、踊って、夏の宴。
『うた☆プリ夏祭り』を、
プリンスと最高に楽しもう！
【デザイナー プロフィール】
丸山敬太 KEITA MARUYAMA
東京生まれ。文化服装学院卒業。
東京、パリ、香港、シンガポールなど、世界の舞台でコレクションを発表。
繊細な手仕事と華やかで大胆な色使いのフェミニンでエイジレスな服創りは、幅広いファンが多数。
自身のブランドの他、ミュージシャン、俳優、舞台の衣装制作を始めブランドのディレクションなど、広い分野で活躍。 近年では、ファッションの枠を超え、制服から食・住空間まで幅広くプロデュースを手掛けている。
KEITA MARUYAMA OFFICIAL SITE：https://www.keitamaruyama.com/
【商品情報】
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P YUKATA-MODE 浴衣
世界的デザイナー丸山敬太氏と「うたの☆プリンスさまっ♪」によるコラボレーションライン「K.M☆U.P」（ケーエム☆ユーピー）から、ST☆RISHとQUARTET NIGHTそれぞれの世界観を楽しめる2種の浴衣が登場しました。
ST☆RISHをイメージした「夏の星」は、爽やかな白に紺の金魚と流水紋が軽やかに流れ、散りばめられた星が涼を添える一着。
QUARTET NIGHTをイメージした「夏の夜」は、凛とした黒に花火と格子柄が美しく広がり、静かな宵を彩ります。
夏に相応しい特別な装いは、シャイニング事務所のアイドルたちともお揃いです。
夏の星（ST☆RISH） 夏の夜（QUARTET NIGHT）
＜商品仕様＞
価格：各33,000円（税込）
種類：全2種 夏の星（ST☆RISH）／夏の夜（QUARTET NIGHT）
購入制限数：各3枚まで
仕様：サイズ 身丈（肩）約167cm、袖丈約49cm、裄丈約68cm（適応身長 約155cm〜約168cm）
素材：綿100％
備考：生地の裁断方法及び縫製の都合上、柄の出方には個体差がございます。ご了承ください。
肌着が透けて見えないように、腰から下に裏に居敷当が付いています。
浴衣本体に帯は付属しません。
＜購入特典＞
「K.M☆U.P YUKATA-MODE 浴衣」を1点お買い上げごとに、スペシャルビジュアルカードを1枚プレゼント！
※全2種、お買い上げの浴衣に対応するグループの特典をお渡しします。
仕様：手書きサイン入り（印刷）
サイズ：約縦210×横297mm（A4サイズ）
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P YUKATA-MODE 帯
世界的デザイナー丸山敬太氏と「うたの☆プリンスさまっ♪」によるコラボレーションライン「K.M☆U.P」（ケーエム☆ユーピー）より、浴衣と合わせて楽しめるリバーシブル仕様の帯が登場しました。気分やコーディネートに合わせて、表裏どちらも美しく使えます。
ST☆RISHは、表面に日本の伝統文様である麻の葉模様、裏面にはST☆RISHを象徴する星モチーフをデザイン。
QUARTET NIGHTは、表面に優雅な羽根模様、裏面にはQUARTET NIGHTを象徴するひし形モチーフをデザイン。
アイドルたちとの夏を満喫するあなたのためにあつらえた、こだわりの帯です。
＜商品仕様＞
価格：各13,200円（税込）
種類：全11種
一十木音也 / 聖川真斗 / 四ノ宮那月 / 一ノ瀬トキヤ / 神宮寺レン / 来栖 翔 / 愛島セシル
寿 嶺二 / 黒崎蘭丸 / 美風 藍 / カミュ
購入制限数：各3枚まで
仕様：幅約16.5cm、長さ約4m
素材：一十木音也、神宮寺レン、来栖 翔、寿 嶺二
表 ポリエステル85％、ナイロン15％
裏 ポリエステル100％
その他 表/裏 ポリエステル100％
備考：生地の裁断方法及び縫製の都合上、柄の出方には個体差がございます。ご了承ください。
＜購入特典＞
「K.M☆U.P YUKATA-MODE 帯」を1点お買い上げごとに、各アイドルからのスペシャルビジュアルカードを1枚プレゼント！
※全11種、お買い上げの帯に対応するアイドルの特典をお渡しします。
仕様：手書きコメント入り（印刷）
サイズ：約縦148×横100mm
【販売方法】
浴衣・帯はブロッコリーオンラインにて先行販売をいたします。
ブロッコリーオンライン
https://broccolionline.jp/shop/default.aspx
受付期間：2026年5月28日（木）12:00から2026年6月9日（火）23:59まで
出荷時期：2026年6月下旬から7月上旬にかけて順次出荷予定
【スペシャルイベント うた☆プリ夏祭り】
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P 浴衣「夏の星」「夏の夜」の発売を記念して、
2026年9月19日（土）・20日（日）に「うた☆プリ夏祭り」の開催が決定！
夏祭りならではの屋台や、「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルの盆踊り大会の実施を予定しております。
イベント名：うた☆プリ夏祭り
開催日時：※時間入れ替え制
2026年9月19日（土） [第1部 10:00〜13:00 / 第2部 13:30〜16:30 / 第3部 17:00〜20:00]
2026年9月20日（日） [第1部 11:00〜14:00 / 第2部 14:30〜17:30]
会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB
お問い合わせ：株式会社ブロッコリーユーザーサポート
https://www.broccoli.co.jp/support/
＜K.M☆U.P 浴衣購入者先行チケット販売について＞
2026年5月28日（木）12:00から2026年6月9日（火）23:59までの期間にブロッコリーオンラインにて浴衣をご購入の方には、「うた☆プリ夏祭り」の「K.M☆U.P 浴衣購入者先行」にお申し込みいただけるシリアルコードを送付いたします。
「K.M☆U.P 浴衣購入者先行」にお申し込みの際に、2日間のイベント日程の希望順をご入力いただきます。
第2希望までご入力いただいた場合に限り、2日間のイベント日程のうち少なくともいずれかの時間帯の入場チケットを必ずご購入いただけます。
お申込みの注意事項など、詳しくは特設サイトをご確認ください。
©SAOTOME GAKUEN ©KEITA MARUYAMA.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
さらに浴衣の発売を記念して、屋台や「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルの盆踊りが楽しめる「うた☆プリ夏祭り」を、2026年9月19日（土）・20日（日）に開催します。
詳細は「UTA☆PRI SUMMER」特設サイトをご確認ください。
https://sp.utapri.com/utapri_summer/
【コンセプト】
忘れられない夏の日の思い出
星の映る水面を泳ぐ金魚。宵闇に咲く大輪の花火。
涼やかに艶やかに夏を彩る浴衣。
KEITA MARUYAMAが手掛ける
和の世界を身に纏い、夏色に染まれー
そして夏の終わりは、
盆踊りの音頭に合わせて、
歌って、踊って、夏の宴。
『うた☆プリ夏祭り』を、
プリンスと最高に楽しもう！
【デザイナー プロフィール】
丸山敬太 KEITA MARUYAMA
東京生まれ。文化服装学院卒業。
東京、パリ、香港、シンガポールなど、世界の舞台でコレクションを発表。
繊細な手仕事と華やかで大胆な色使いのフェミニンでエイジレスな服創りは、幅広いファンが多数。
自身のブランドの他、ミュージシャン、俳優、舞台の衣装制作を始めブランドのディレクションなど、広い分野で活躍。 近年では、ファッションの枠を超え、制服から食・住空間まで幅広くプロデュースを手掛けている。
KEITA MARUYAMA OFFICIAL SITE：https://www.keitamaruyama.com/
【商品情報】
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P YUKATA-MODE 浴衣
世界的デザイナー丸山敬太氏と「うたの☆プリンスさまっ♪」によるコラボレーションライン「K.M☆U.P」（ケーエム☆ユーピー）から、ST☆RISHとQUARTET NIGHTそれぞれの世界観を楽しめる2種の浴衣が登場しました。
ST☆RISHをイメージした「夏の星」は、爽やかな白に紺の金魚と流水紋が軽やかに流れ、散りばめられた星が涼を添える一着。
QUARTET NIGHTをイメージした「夏の夜」は、凛とした黒に花火と格子柄が美しく広がり、静かな宵を彩ります。
夏に相応しい特別な装いは、シャイニング事務所のアイドルたちともお揃いです。
夏の星（ST☆RISH） 夏の夜（QUARTET NIGHT）
＜商品仕様＞
価格：各33,000円（税込）
種類：全2種 夏の星（ST☆RISH）／夏の夜（QUARTET NIGHT）
購入制限数：各3枚まで
仕様：サイズ 身丈（肩）約167cm、袖丈約49cm、裄丈約68cm（適応身長 約155cm〜約168cm）
素材：綿100％
備考：生地の裁断方法及び縫製の都合上、柄の出方には個体差がございます。ご了承ください。
肌着が透けて見えないように、腰から下に裏に居敷当が付いています。
浴衣本体に帯は付属しません。
＜購入特典＞
「K.M☆U.P YUKATA-MODE 浴衣」を1点お買い上げごとに、スペシャルビジュアルカードを1枚プレゼント！
※全2種、お買い上げの浴衣に対応するグループの特典をお渡しします。
仕様：手書きサイン入り（印刷）
サイズ：約縦210×横297mm（A4サイズ）
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P YUKATA-MODE 帯
世界的デザイナー丸山敬太氏と「うたの☆プリンスさまっ♪」によるコラボレーションライン「K.M☆U.P」（ケーエム☆ユーピー）より、浴衣と合わせて楽しめるリバーシブル仕様の帯が登場しました。気分やコーディネートに合わせて、表裏どちらも美しく使えます。
ST☆RISHは、表面に日本の伝統文様である麻の葉模様、裏面にはST☆RISHを象徴する星モチーフをデザイン。
QUARTET NIGHTは、表面に優雅な羽根模様、裏面にはQUARTET NIGHTを象徴するひし形モチーフをデザイン。
アイドルたちとの夏を満喫するあなたのためにあつらえた、こだわりの帯です。
＜商品仕様＞
価格：各13,200円（税込）
種類：全11種
一十木音也 / 聖川真斗 / 四ノ宮那月 / 一ノ瀬トキヤ / 神宮寺レン / 来栖 翔 / 愛島セシル
寿 嶺二 / 黒崎蘭丸 / 美風 藍 / カミュ
購入制限数：各3枚まで
仕様：幅約16.5cm、長さ約4m
素材：一十木音也、神宮寺レン、来栖 翔、寿 嶺二
表 ポリエステル85％、ナイロン15％
裏 ポリエステル100％
その他 表/裏 ポリエステル100％
備考：生地の裁断方法及び縫製の都合上、柄の出方には個体差がございます。ご了承ください。
＜購入特典＞
「K.M☆U.P YUKATA-MODE 帯」を1点お買い上げごとに、各アイドルからのスペシャルビジュアルカードを1枚プレゼント！
※全11種、お買い上げの帯に対応するアイドルの特典をお渡しします。
仕様：手書きコメント入り（印刷）
サイズ：約縦148×横100mm
【販売方法】
浴衣・帯はブロッコリーオンラインにて先行販売をいたします。
ブロッコリーオンライン
https://broccolionline.jp/shop/default.aspx
受付期間：2026年5月28日（木）12:00から2026年6月9日（火）23:59まで
出荷時期：2026年6月下旬から7月上旬にかけて順次出荷予定
【スペシャルイベント うた☆プリ夏祭り】
うたの☆プリンスさまっ♪ K.M☆U.P 浴衣「夏の星」「夏の夜」の発売を記念して、
2026年9月19日（土）・20日（日）に「うた☆プリ夏祭り」の開催が決定！
夏祭りならではの屋台や、「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルの盆踊り大会の実施を予定しております。
イベント名：うた☆プリ夏祭り
開催日時：※時間入れ替え制
2026年9月19日（土） [第1部 10:00〜13:00 / 第2部 13:30〜16:30 / 第3部 17:00〜20:00]
2026年9月20日（日） [第1部 11:00〜14:00 / 第2部 14:30〜17:30]
会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB
お問い合わせ：株式会社ブロッコリーユーザーサポート
https://www.broccoli.co.jp/support/
＜K.M☆U.P 浴衣購入者先行チケット販売について＞
2026年5月28日（木）12:00から2026年6月9日（火）23:59までの期間にブロッコリーオンラインにて浴衣をご購入の方には、「うた☆プリ夏祭り」の「K.M☆U.P 浴衣購入者先行」にお申し込みいただけるシリアルコードを送付いたします。
「K.M☆U.P 浴衣購入者先行」にお申し込みの際に、2日間のイベント日程の希望順をご入力いただきます。
第2希望までご入力いただいた場合に限り、2日間のイベント日程のうち少なくともいずれかの時間帯の入場チケットを必ずご購入いただけます。
お申込みの注意事項など、詳しくは特設サイトをご確認ください。
©SAOTOME GAKUEN ©KEITA MARUYAMA.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）