人気シリーズから待望の夏モデルが発売「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」ワイドタイプ新登場！

＿討亡鬚靴に富な機能性接触冷感やUVカット機能、吸汗速乾機能という多機能に加え、麻調の合繊素材を使用したドライタッチで高通気性が魅力。ご自宅の洗濯機でも洗え、夏場も常に快適かつ清潔に着用いただけます。¬別に計算された美脚シルエットセンタープレス部分はベルトループ下からピンタックをまっすぐに入れ縦長のラインを強調し、脚長効果を演出しています。裾幅は適度な太さに設定し、身長を問わず着用しやすいバランスに仕上げています。９がるスタイルバリエーション単品使用はもちろん、共生地のブラウスとセットアップで着用することも可能。シーンや気分に合わせて自由に組み合わせができ、コーディネートの幅が広がります。