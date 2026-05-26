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人気シリーズから待望の夏モデルが発売「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」ワイドタイプ新登場！
〜多機能パンツで暑い夏も“美脚ライフ”を快適に〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、脚をまっすぐ・長く・キレイに見せる「ORIHICAフラミンゴPANTS®」シリーズを、2022年1月より販売しています。この度、夏モデルとして人気が高い「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」から、ワイドパンツが新登場しました。本商品は、昨年も好評のテーパードタイプとともに、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しています。
ORIHICAオンラインショップ： https://www.orihica.com/flamingo-pants/
■暑い季節も“美脚ライフ”を！通気性に優れた夏モデルが登場
ORIHICAレディースの定番商品として販売開始以来多くのお客様から支持を得ている「ORIHICAフラミンゴPANTS®」は、ウエストとポケットの位置、そして膝位置が高く設定され、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツです。また、機能性も豊富で、縦横に伸びる高いストレッチ性により快適な履き心地を実現し、長時間でもストレスフリーに着用いただけます。自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能も搭載し、常に清潔感を保つことができます。
この人気シリーズより、夏モデルの「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」が今季も登場します。本商品は、シリーズならではの美シルエットや高い機能性に加え、高通気性の素材を使用しさらっとした肌触りが特長です。夏でも涼しく快適に“美脚ライフ”をお楽しみいただける一着です。さらに今季はすっきりとしたシルエットが人気の「タックテーパードタイプ」の他に、トレンド感のある「ワイドタイプ」がラインナップに加わりました。センタープレス部分にピンタックをまっすぐ入れることにより、センターラインを強調し脚長効果を演出。太すぎず細すぎない絶妙なバランスで設計された裾幅は、小柄な方でも調和のとれたスタイリングを叶えます。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、気候変動やオフィススタイルの変化に対応した商品を開発・販売してまいります。
【ORIHICAフラミンゴPANTS Airy® 商品特長】
■タックテーパードタイプ
（真ダ乎呂鮖藩僂稽辰靴気鯆謬
さらりとした風合いの平織生地を使用することで、暑い季節でも涼しく快適に着用いただけます。
脚長効果と体型カバーを叶えるシルエット
センタープリーツにより脚をまっすぐ見せてくれる効果が期待できます。また、フロントタックを入れて腰回りにゆとりを持たせたシルエットで、体型カバーが可能です。
Ｍきやすく動きやすい仕様
前年同様、フロントファスナーがないプルオンタイプ。ウエスト全体にゴムを入れているため、ウエストの楽さはもちろん、ファスナーがなくても脚入れがしやすい仕様となっています。
■ワイドタイプ
＿討亡鬚靴に富な機能性
接触冷感やUVカット機能、吸汗速乾機能という多機能に加え、麻調の合繊素材を使用したドライタッチで高通気性が魅力。ご自宅の洗濯機でも洗え、夏場も常に快適かつ清潔に着用いただけます。
¬別に計算された美脚シルエット
センタープレス部分はベルトループ下からピンタックをまっすぐに入れ縦長のラインを強調し、脚長効果を演出しています。裾幅は適度な太さに設定し、身長を問わず着用しやすいバランスに仕上げています。
９がるスタイルバリエーション
単品使用はもちろん、共生地のブラウスとセットアップで着用することも可能。シーンや気分に合わせて自由に組み合わせができ、コーディネートの幅が広がります。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイトレディース
https://www.orihica.com/flamingo-pants/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、脚をまっすぐ・長く・キレイに見せる「ORIHICAフラミンゴPANTS®」シリーズを、2022年1月より販売しています。この度、夏モデルとして人気が高い「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」から、ワイドパンツが新登場しました。本商品は、昨年も好評のテーパードタイプとともに、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しています。
■暑い季節も“美脚ライフ”を！通気性に優れた夏モデルが登場
ORIHICAレディースの定番商品として販売開始以来多くのお客様から支持を得ている「ORIHICAフラミンゴPANTS®」は、ウエストとポケットの位置、そして膝位置が高く設定され、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツです。また、機能性も豊富で、縦横に伸びる高いストレッチ性により快適な履き心地を実現し、長時間でもストレスフリーに着用いただけます。自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能も搭載し、常に清潔感を保つことができます。
この人気シリーズより、夏モデルの「ORIHICAフラミンゴPANTS Airy®」が今季も登場します。本商品は、シリーズならではの美シルエットや高い機能性に加え、高通気性の素材を使用しさらっとした肌触りが特長です。夏でも涼しく快適に“美脚ライフ”をお楽しみいただける一着です。さらに今季はすっきりとしたシルエットが人気の「タックテーパードタイプ」の他に、トレンド感のある「ワイドタイプ」がラインナップに加わりました。センタープレス部分にピンタックをまっすぐ入れることにより、センターラインを強調し脚長効果を演出。太すぎず細すぎない絶妙なバランスで設計された裾幅は、小柄な方でも調和のとれたスタイリングを叶えます。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、気候変動やオフィススタイルの変化に対応した商品を開発・販売してまいります。
【ORIHICAフラミンゴPANTS Airy® 商品特長】
■タックテーパードタイプ
（真ダ乎呂鮖藩僂稽辰靴気鯆謬
さらりとした風合いの平織生地を使用することで、暑い季節でも涼しく快適に着用いただけます。
脚長効果と体型カバーを叶えるシルエット
センタープリーツにより脚をまっすぐ見せてくれる効果が期待できます。また、フロントタックを入れて腰回りにゆとりを持たせたシルエットで、体型カバーが可能です。
Ｍきやすく動きやすい仕様
前年同様、フロントファスナーがないプルオンタイプ。ウエスト全体にゴムを入れているため、ウエストの楽さはもちろん、ファスナーがなくても脚入れがしやすい仕様となっています。
■ワイドタイプ
＿討亡鬚靴に富な機能性
接触冷感やUVカット機能、吸汗速乾機能という多機能に加え、麻調の合繊素材を使用したドライタッチで高通気性が魅力。ご自宅の洗濯機でも洗え、夏場も常に快適かつ清潔に着用いただけます。
¬別に計算された美脚シルエット
センタープレス部分はベルトループ下からピンタックをまっすぐに入れ縦長のラインを強調し、脚長効果を演出しています。裾幅は適度な太さに設定し、身長を問わず着用しやすいバランスに仕上げています。
９がるスタイルバリエーション
単品使用はもちろん、共生地のブラウスとセットアップで着用することも可能。シーンや気分に合わせて自由に組み合わせができ、コーディネートの幅が広がります。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
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ORIHICA公式サイトレディース
https://www.orihica.com/flamingo-pants/