国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月5日（金）12時からAIを活用した顧客対応の効率化をテーマにウェビナーを開催します。 現在、多くの企業がAIエージェントによる顧客対応の自動化を模索していますが、その成否を分けるのは、AIが正しく理解できる「データの整備（AI Ready）」にあります。本ウェビナーでは、膨大なナレッジを独自のアルゴリズムで「AIが答えを出せるデータ」へと構造化する株式会社Helpfeelと、世界標準のツールを駆使し顧客対応の最前線で「業務自動化・効率化」を実装するINNOOV株式会社が2026年最新の顧客対応戦略を解説します。

■開催概要

【6/5開催ウェビナー】AIエージェントで進化する「顧客対応」の新基準 ～現場でAIをフル活用する為のAI Readyなデータの型×自動化・効率化の最前線～ ・主催：株式会社アイスマイリー ・日時：2026年6月5日（金）12:00～13:00 ・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。 ・費用：無料 ・申込締切：6月5日（金）11:00まで

■こんな方にお勧めのウェビナーです！

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260605webinar

・AIで顧客対応・サポートを効率化したい方 ・企業のDX推進・IT部門の方 ・カスタマーサポート部門の責任者・マネージャーの方 ・AI Readyなデータ整備・環境構築に関心がある方 ・自社データをAI検索に最適化したい方 ・Intercom/Atlassianを導入検討されている方

■ウェビナー登壇者

・株式会社Helpfeel マーケティング部 AI・DX推進ナビゲーター 塩見 拓馬 氏 ・INNOOV株式会社 代表取締役社長 高林 喜也 氏 ・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 大内 雄介

■ウェビナー登壇者情報

株式会社Helpfeel マーケティング部 AI・DX推進ナビゲーター 塩見 拓馬 氏

前職ではユニバーサルデザインのコンサルティング会社にて、デジタルマーケティング領域に従事。2023年にHelpfeelへジョインし、マーケティング担当としてFAQ／チャットボット領域を中心に、セミナー企画・登壇を多数担当。 また、生成AIをはじめとしたAI活用やDX推進に関するコラムを継続的に発信。AIを用いた問い合わせ削減と顧客体験（CX）向上の両立に向けた実践的な情報提供を行っている。

INNOOV株式会社 代表取締役社長 高林 喜也 氏

カスタマーサービス、品質プロセス、開発プロセスの改善を専門とするプロセスコンサルタント。Intercom正規販売代理店パートナーとして、AI時代に対応した顧客対応基盤の導入・活用を支援している。チャット、FAQ、メール対応からAIエージェント「Fin」の活用まで、現場視点の実装ノウハウを提供。Atlassianを活用した開発・サポートプロセス改善や、Vantaによるセキュリティ・コンプライアンス対応の効率化も支援している。

ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 大内 雄介

https://ai.aismiley.co.jp/form/20260605webinar

＜注意事項＞ ・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。 ・お申込みは1名毎にお願いいたします。一度のお申込みで複数名のご参加はいただけませんのでご了承ください。 ・事業が競合する企業様、または個人事業主の方のお申込みについては、ご参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/ ・チャットボットとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-chatbot/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：1,499万円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley 大内 TEL：03-6452-4750 Email：pr@aismiley.co.jp