【新小岩店 リラクゼーションマッサージ】アロマオイルマッサージHP公開のお知らせ ～もみの匠新小岩店～
この度、新小岩店のホームページがリニューアル！
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
今回のリニューアルは
「新小岩のアロマオイルマッサージ ｜ もみの匠 新小岩店」が公開されました。
公開されたページのURLは下記になります。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/aroma/
店舗の最新情報は「新小岩店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349585/images/bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠は皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
■もみの匠
https://mominotakumi.com/
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
店 舗 名：もみの匠 新小岩店
所 在 地：東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
営業時間：10：00～24：00 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
今回のリニューアルは
「新小岩のアロマオイルマッサージ ｜ もみの匠 新小岩店」が公開されました。
公開されたページのURLは下記になります。
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/aroma/
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349585/images/bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠は皆様の健康を応援しております。
ホームページよりご予約可能
■もみの匠
https://mominotakumi.com/
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
店 舗 名：もみの匠 新小岩店
所 在 地：東京都葛飾区新小岩１丁目５０－２福屋ビル２F
営業時間：10：00～24：00 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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