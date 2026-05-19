TDConnex、2026年インドMSMEアワードでエレクトロニクス部門の年間最優秀イノベーター賞を受賞





TDConnexは、インドの権威ある2026年全国MSMEアワードにおいて、エレクトロニクス部門の2社の受賞企業のうちの1社となりました。

インド・チェンナイ、2026年5月19日 /PRNewswire/ -- マイクロ精密製造の世界的リーダーであるTDConnexは、2026年インドMSMEアワード（2026 India MSME Awards）で、エレクトロニクス部門の年間最優秀イノベーター賞（Leading Innovator of the Year - Electronics）に選出されました。TDConnexは、インドのこの権威ある全国的な賞を受賞したわずか2社のうちの1社です。



TDConnex wins Leading Innovator of the Year award for Electronics at India's 2026 MSME Awards



エレクトロニクス部門年間最優秀イノベーター賞は、インドのエレクトロニクス製造セクターにおける企業のイノベーションを評価する、最も選考が厳格な全国的表彰の一つです。この賞は、世界のエレクトロニクス・バリューチェーンにおけるインドの地位を高めるうえで、際立ったイノベーション、技術力、影響力を示した企業を表彰するものです。

今回の表彰は、インドにおける世界規模の精密製造能力の構築に向けたTDConnexの継続的な貢献を評価するものです。タミル・ナードゥ州にインドで初めての製造拠点を設立して以来、TDConnexは、高度なマイクロ精密部品を手がける同国有数の製造基盤へと成長しました。TDConnexは、世界で最も先進的な電子製品の多くに使用されているこれらの高精度部品の製造において、世界的リーダーとしての地位を確立しています。現在、TDConnexの部品は、世界中で10億台を超える電子機器に搭載されています。

TDConnexのCEOであるThanga Venkatachalam氏は、次のように述べています。「今回の表彰は、TDConnexにとって、そしてインドにおける当社の意欲的なビジョンを現実のものにした当社のグローバルチームにとって、非常に意義深いものです。インドでTDConnexの事業を立ち上げようとしたとき、私たちが目指したのは、世界のテクノロジー革新企業が次世代の電子製品を世界に届けることを支援できる形で、世界水準の製造能力をインドにもたらすことでした。今回の受賞は、その目標を現実のものにした当社インドチームの卓越したエンジニア、技術者、リーダーの力を示すものです。急成長を続ける当社のインドチームは、あらゆる面で事業規模を拡大してきました。人材、能力、顧客、事業領域、生産能力、工場規模のすべてにおいてです。」

「また、インドでの事業拡大を支援するために献身的に取り組んでくれた世界中のTDConnexチームにも感謝しています。今回の受賞は真にグローバルな協力の成果であり、社員が共に築き上げた成果を誇りに思います。」

今回の受賞は、TDConnexがインドへの大規模投資を継続するなかで実現したものです。同社は、タミル・ナードゥ州SIPCOTにある100万平方フィートの新用地で建設に着手する準備を進めており、同用地では、民生用電子機器向け精密部品、パワーエレクトロニクスおよび産業用途向け電気機械アセンブリー、医療機器製造など、複数の高精度分野にわたる高度な製造能力を構築していきます。インドは、中国および東南アジアでの事業と並び、未来のサプライチェーンに向けた製造能力を構築するというTDConnexの戦略の中心的な柱です。

TDConnexについて

TDConnexは、未来のサプライチェーンを支える製造サービスを提供しています。同社は、世界の人々の暮らしと働き方を変える製品を、世界的なテクノロジーリーダー企業が創造し提供できるよう支援することに深く取り組んでいます。現在、同社の最先端のマイクロ精密部品は、世界中で10億点を超えるテクノロジー製品に使用されており、同社は、お客様が未来に向けて、より持続可能で、より高度な次世代電子製品を生み出せるよう支援することに注力しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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