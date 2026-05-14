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【ホテルラフォーレ那須】子どもの笑顔が、夏の思い出になる那須の旅。宿泊プラン「縁日チケット＆バギー体験付プラン」発売
館内縁日とバギー体験で親子の笑顔が広がる、夏限定ステイ
ホテルラフォーレ那須（栃木県那須郡那須町湯本、支配人：白川 幸夫）は、2026年7月18日（土）〜8月31日（月）の期間、館内縁日と那須高原の自然を満喫できるアクティビティ、那須の旬の味覚を楽しむ朝食ブッフェがセットになった宿泊プラン「縁日チケット＆バギー体験付プラン」を発売します。
本プランはホテルでの滞在と那須の大自然を満喫していただき、夏休みを親子の思い出に変える期間限定の宿泊プランです。ホテル到着後は射的や輪投げ、駄菓子選びなど、どこか懐かしい雰囲気に包まれた館内縁日へ。子どもたちの真剣な表情や、景品を手にした瞬間の笑顔など、家族で過ごす夏のひとときを賑やかに彩ります。夜は、那須の森に囲まれたフォレストコテージでゆったりとくつろぎ、白濁の硫黄泉が特徴の那須温泉で、遊び疲れた体を癒す時間をお過ごしいただけます。翌朝は、旬の那須食材を取り入れた朝食ブッフェで一日をスタート。ホテルでのくつろぎを楽しんだ後は、那須高原の自然の中でバギー体験へ出発します。森の中を爽快に駆け抜けるバギー体験は、子どもにとっては冒険の時間に、大人にとっては童心に帰るような特別なひとときに。
縁日の懐かしい賑わいと、那須の自然を感じるアクティビティを一度に楽しめる本プランで、家族の会話と笑顔が広がる夏休みのホテルステイをお楽しみください。
宿泊プラン「縁日チケット＆バギー体験付プラン」
那須の森に囲まれたフォレストコテージに滞在し、館内で開催する縁日と、那須高原の自然を舞台にしたバギー体験を楽しめる夏限定の宿泊プラン。到着後は射的や輪投げ、駄菓子選びで気軽にお祭り気分を味わい、夜は白濁の硫黄泉に浸かりながら、森に包まれた静かな時間を過ごせます。翌朝は旬の那須食材を取り入れた朝食ブッフェで爽やかな一日のはじまりを。お昼にはバギー体験へ出発し、森を駆け抜ける開放感を満喫。遊びとくつろぎを織り交ぜながら楽しめる、家族の思い出づくりにふさわしい夏の滞在をお楽しみください。
〈館内アクティビティ「縁日」〉
館内で開催する縁日は、射的や輪投げといった昔懐かしい遊びに加え、色とりどりの駄菓子が並び、子どもから大人まで気軽に参加できるイベントです。的を狙う真剣な表情や、成功した瞬間の歓声が会場に広がり、自然と会話と笑顔が生まれます。屋内開催のため天候に左右されず、滞在の合間に立ち寄れる点も魅力のひとつ。家族で同じ体験を共有しながら、旅の思い出を重ねていただけます。
〈バギー体験〉
那須高原の豊かな自然に囲まれたフィールドで体験できるバギー体験は、森の中を駆け抜けながら、那須ならではの爽快な景色と風を感じられるアクティビティです。操作はスタッフが丁寧にサポートするため、初めての方でも安心して参加できます。親子で同じ景色を共有しながら、旅のハイライトとなる特別な体験をお楽しみください。
「縁日チケット＆バギー体験付プラン」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/134756/134756_web_1.png
※5日前までの事前予約制です。
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。別途入湯税を申し受けます。
※実施可否は前日17:00に判断、体験中止の場合は、縁日利用券とかき氷引換券をお渡しいたします。
ラフォーレホテルズ&リゾーツについて
移りゆく日本の四季の美しさや、心身に癒しを与えてくれる温泉、その土地ならではのお食事など、日本の魅力を感じられる主要リゾート地において、4軒のホテルと2箇所 のゴルフ場を展開しています。温泉付きや愛犬とお泊まりいただける客室、大人数の研修にも対応可能な会議施設など、幅広いニーズに対応した施設のほか、各地の名産を活かした美食の数々や魅力的なアクティビティを提供しています。詳しい情報はhttps://www.laforet.co.jp/v/ をご覧ください。また、Instagram（@laforet_hotelsandresorts）やFacebook（@LaforetHotels）、X（旧Twitter）（@Laforet_Hotels）でも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する取材のお問合せ先）
ホテルラフォーレ那須
広報担当：中村
TEL：0287-76-1811 / FAX：0287-76-1804 / E-Mail：nasu@laforet.co.jp
関連リンク
ラフォーレ那須 WEBサイト
https://www.laforet.co.jp/nasu/
ホテルラフォーレ那須（栃木県那須郡那須町湯本、支配人：白川 幸夫）は、2026年7月18日（土）〜8月31日（月）の期間、館内縁日と那須高原の自然を満喫できるアクティビティ、那須の旬の味覚を楽しむ朝食ブッフェがセットになった宿泊プラン「縁日チケット＆バギー体験付プラン」を発売します。
本プランはホテルでの滞在と那須の大自然を満喫していただき、夏休みを親子の思い出に変える期間限定の宿泊プランです。ホテル到着後は射的や輪投げ、駄菓子選びなど、どこか懐かしい雰囲気に包まれた館内縁日へ。子どもたちの真剣な表情や、景品を手にした瞬間の笑顔など、家族で過ごす夏のひとときを賑やかに彩ります。夜は、那須の森に囲まれたフォレストコテージでゆったりとくつろぎ、白濁の硫黄泉が特徴の那須温泉で、遊び疲れた体を癒す時間をお過ごしいただけます。翌朝は、旬の那須食材を取り入れた朝食ブッフェで一日をスタート。ホテルでのくつろぎを楽しんだ後は、那須高原の自然の中でバギー体験へ出発します。森の中を爽快に駆け抜けるバギー体験は、子どもにとっては冒険の時間に、大人にとっては童心に帰るような特別なひとときに。
宿泊プラン「縁日チケット＆バギー体験付プラン」
那須の森に囲まれたフォレストコテージに滞在し、館内で開催する縁日と、那須高原の自然を舞台にしたバギー体験を楽しめる夏限定の宿泊プラン。到着後は射的や輪投げ、駄菓子選びで気軽にお祭り気分を味わい、夜は白濁の硫黄泉に浸かりながら、森に包まれた静かな時間を過ごせます。翌朝は旬の那須食材を取り入れた朝食ブッフェで爽やかな一日のはじまりを。お昼にはバギー体験へ出発し、森を駆け抜ける開放感を満喫。遊びとくつろぎを織り交ぜながら楽しめる、家族の思い出づくりにふさわしい夏の滞在をお楽しみください。
〈館内アクティビティ「縁日」〉
館内で開催する縁日は、射的や輪投げといった昔懐かしい遊びに加え、色とりどりの駄菓子が並び、子どもから大人まで気軽に参加できるイベントです。的を狙う真剣な表情や、成功した瞬間の歓声が会場に広がり、自然と会話と笑顔が生まれます。屋内開催のため天候に左右されず、滞在の合間に立ち寄れる点も魅力のひとつ。家族で同じ体験を共有しながら、旅の思い出を重ねていただけます。
〈バギー体験〉
那須高原の豊かな自然に囲まれたフィールドで体験できるバギー体験は、森の中を駆け抜けながら、那須ならではの爽快な景色と風を感じられるアクティビティです。操作はスタッフが丁寧にサポートするため、初めての方でも安心して参加できます。親子で同じ景色を共有しながら、旅のハイライトとなる特別な体験をお楽しみください。
「縁日チケット＆バギー体験付プラン」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/134756/134756_web_1.png
※5日前までの事前予約制です。
※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。別途入湯税を申し受けます。
※実施可否は前日17:00に判断、体験中止の場合は、縁日利用券とかき氷引換券をお渡しいたします。
ラフォーレホテルズ&リゾーツについて
移りゆく日本の四季の美しさや、心身に癒しを与えてくれる温泉、その土地ならではのお食事など、日本の魅力を感じられる主要リゾート地において、4軒のホテルと2箇所 のゴルフ場を展開しています。温泉付きや愛犬とお泊まりいただける客室、大人数の研修にも対応可能な会議施設など、幅広いニーズに対応した施設のほか、各地の名産を活かした美食の数々や魅力的なアクティビティを提供しています。詳しい情報はhttps://www.laforet.co.jp/v/ をご覧ください。また、Instagram（@laforet_hotelsandresorts）やFacebook（@LaforetHotels）、X（旧Twitter）（@Laforet_Hotels）でも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する取材のお問合せ先）
ホテルラフォーレ那須
広報担当：中村
TEL：0287-76-1811 / FAX：0287-76-1804 / E-Mail：nasu@laforet.co.jp
関連リンク
ラフォーレ那須 WEBサイト
https://www.laforet.co.jp/nasu/