









プレスリリース





2026年5月13日



日鉄ソリューションズ株式会社

TeciemとAPAC地域における市場系ソリューションの販売強化に向けた戦略的パートナーシップを締結



〜OHACOをグローバル金融機関向けに展開〜

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は金融サービス・ソフトウェアのグローバルリーディングプロバイダであるTeciem（本社：英国、CEO：Wissam Khoury）と戦略的パートナーシップを締結し、アジア太平洋（以下「APAC」）地域におけるトレジャリー＆キャピタル・マーケット・ソリューション（以下「市場系ソリューション」）事業の強化を図ります。

この提携により、TeciemのクライアントはNSSOLが提供する市場系ソリューションとシームレスに統合し、グローバルブランド「OHACO（オハコ）」として展開するReporting/Risk Calculation Platform（OHACO Data Innovation Platform）とPricing Model/Risk Calculation Engine（OHACO Quant Library）ソリューションを利用可能になります。NSSOLは25年以上に亘りTeciemの主要市場系ソリューション製品であるFusion Summitを日本国内代理店として提供してきました。今回締結したパートナーシップの枠組みでは、両社の長年に渡る信頼関係と協業経験をベースにTeciemがNSSOLの製品代理店として海外市場への販売を主導します。APAC地域を販売対象とし、順次、北米、欧州、中東などのグローバル全域に展開していく予定です。OHACO Data Innovation Platformについて市場系領域のレポート業務データプロセス（データの収集/集約/加工）とレポート生成をローコードで自動化、加えて市場リスク計算の実装や外部の時価計算モデルとの連携も可能となるよう設計された市場系ソリューション製品を補完する強力なプラットフォームです。Teciemの市場系ソリューション製品とシームレスに連携することで、レポーティング業務に関わるデータプロセスの自動化とデジタル化を実現します。OHACO Quant Libraryについて昨今の需要が高まっている金利系や為替系のデリバティブ取引、ストラクチャード商品の時価計算、及びリスク指標などを計測、算出するモデルライブラリ製品です。これらライブラリ群はTeciemの市場系ソリューション製品へプラグイン、シームレスに連携することで、従来であれば外部サービスを利用して計算していた複雑な金融商品時価やリスク指標の計算をTeciemの市場系ソリューション上で行い、統合的に整合性が担保された時価評価とリスク管理を実現します。各社コメント■Teciem社 Managing Director, Treasury and Capital Markets, Asia Pacific Richard Zhu氏NSSOLとの長年の関係は、日本のお客様に革新的なソリューションを提供する上で重要な役割を果たしてきました。このパートナーシップの拡大により、これらの強力な報告およびリスクツールをAPAC地域全体、さらにはグローバル市場に提供し、データ接続、自動化、高度なリスク分析で機関を支援することが可能になります。■NSSOL OHACOソリューション担当事業本部長 大田 紳介Teciemと提携することで、広範な顧客基盤とグローバルなリーチを活用することができるようになりました。今後Teciemと共に、APAC地域の金融機関の複雑化するニーズに応えるため、強力で柔軟な報告ツールを提供いたします。このパートナーシップにより、TeciemとNSSOLが日本市場を超えた革新と成長を推進し、継続的な製品の進化を通じて、より充実したツールと機能を顧客に提供するためのコミットメントを深めてまいります。

以上

TeciemについてTeciemは、トレジャリーおよびキャピタル・マーケット分野に特化した金融機関向けソフトウェアおよびサービスのグローバル・プロバイダです。Teciemのビジョンは、ミッションクリティカルかつ業界を代表するソリューションによって築かれた確かな基盤をもとに、トレジャリーおよびキャピタル・マーケット分野のテクノロジーにおけるイノベーションを牽引することです。現在、Teciemは世界85か国で事業を展開し、世界のトップ100銀行のうち67行を含む340以上の金融機関に導入されています。詳細については、teciem.comをご覧ください。【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部 キャピタルマーケットソリューション部E-mail：fin-ohaco-product-support@jp.nssol.nipponsteel.com【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループE-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、OHACOは、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です関連リンクteciemについて