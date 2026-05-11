化粧品市場：製品タイプ、性別、年齢層、成分タイプ、販売チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
化粧品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.86%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、化粧品市場調査レポートを発行・販売します。
「化粧品レポート」では消費者の動向、イノベーションの促進要因、および業界の優先事項を形作る競争要因に焦点を当てた、進化する化粧品市場の戦略的概要を言及するほか、2025年の米国関税政策の変更が、世界のサプライチェーン、原料調達、価格動向、および貿易関係に及ぼす累積的影響の評価を分析します。
世界の化粧品市場規模は、2025年に4,420億2,000万米ドルと評価され、2026年の4,620億4,000万米ドルから2032年には6,163億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014380-cosmetic-products-market-by-product-type-gender.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 化粧品市場：製品タイプ別
第9章 化粧品市場：性別
第10章 化粧品市場：年齢層別
第11章 化粧品市場：成分タイプ別
第12章 化粧品市場：流通チャネル別
第13章 化粧品市場：地域別
第14章 化粧品市場：グループ別
第15章 化粧品市場：国別
第16章 米国化粧品市場
第17章 中国化粧品市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・現代の化粧品業界の特徴は何ですか？
消費者の期待、技術の進歩、規制当局の監視が急速に融合していることが特徴です。
・消費者が求める化粧品の特性は何ですか？
実証可能な効果をもたらし、倫理、持続可能性、透明性に沿った製品を求めています。
・化粧品業界におけるデジタル技術の影響は何ですか？
ブランドはコンセプトから店頭への展開を加速させ、大規模なパーソナライズ体験を実現できるようになっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「化粧品レポート」では消費者の動向、イノベーションの促進要因、および業界の優先事項を形作る競争要因に焦点を当てた、進化する化粧品市場の戦略的概要を言及するほか、2025年の米国関税政策の変更が、世界のサプライチェーン、原料調達、価格動向、および貿易関係に及ぼす累積的影響の評価を分析します。
世界の化粧品市場規模は、2025年に4,420億2,000万米ドルと評価され、2026年の4,620億4,000万米ドルから2032年には6,163億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014380-cosmetic-products-market-by-product-type-gender.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 化粧品市場：製品タイプ別
第9章 化粧品市場：性別
第10章 化粧品市場：年齢層別
第11章 化粧品市場：成分タイプ別
第12章 化粧品市場：流通チャネル別
第13章 化粧品市場：地域別
第14章 化粧品市場：グループ別
第15章 化粧品市場：国別
第16章 米国化粧品市場
第17章 中国化粧品市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・現代の化粧品業界の特徴は何ですか？
消費者の期待、技術の進歩、規制当局の監視が急速に融合していることが特徴です。
・消費者が求める化粧品の特性は何ですか？
実証可能な効果をもたらし、倫理、持続可能性、透明性に沿った製品を求めています。
・化粧品業界におけるデジタル技術の影響は何ですか？
ブランドはコンセプトから店頭への展開を加速させ、大規模なパーソナライズ体験を実現できるようになっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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