吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「Green！」がオープンしたことを報告致します。

緑の食材をテーマにしたドリンクを提供するスタンド「Green！」が誕生しました。 店主は、大手金融機関に就職後、ご主人の仕事の都合でシンガポールへ移住。現地で出会ったアボカドスムージーの 美味しさに感動したことが、このお店を始めるきっかけとなりました。 帰国後、日本人の味覚に合うよう試行錯誤を重ね、独自のレシピを開発。 「Green！」の看板メニューであるアボカドドリンクは、たっぷりのアボカドにココナッツミルクと豆乳、さらに黒蜜ソースを合わせた、 贅沢で濃厚な一杯に仕上がっています。 “緑の美味しさ”を届ける「Green！」では、今後、東南アジアで親しまれている「東洋のバニラ」とも 呼ばれるパンダンリーフを使用したドリンクの展開も予定。 日常にやさしい彩りと、新しい味わいをもたらす一杯を、ぜひお楽しみください。

店舗情報

店舗名：Green！ 住所：東京都渋谷区代々木５丁目６５－４ SMI:RE DINER内 営業時間：水曜日 営業時間:11:00～16:00 Instagram https://www.instagram.com/green.green.26/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/