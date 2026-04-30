講座販売の自動化成功事例を紹介！エルグラムで売上400万円を実現
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348188/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーである、とおるパパ様にインタビューを行いました。
フォロワー数約9.5万人を抱えるとおるパパ様がエルグラムを導入した背景や、1万件を超えるコメント対応を自動化した具体的な手法についてご紹介します。
■とおるパパ様の紹介
元フィットネスインストラクターの経験を活かし、2歳～8歳の運動神経が発達する時期に合わせた「親子でできる体操」を夫婦でInstagram発信。
2023年10月にアカウントを開設し、現在のフォロワー数は約9.5万人。フォロワーの56～57%が男性（パパ層）というジャンルでは珍しい特徴を持ち、「パパ特化」という独自ポジションを確立しています。
将来の夢である体操教室開業に向け、認知拡大・ファン作り・資金作りを目的とした講座販売にも取り組んでいます。
■導入前の背景や課題
講座販売にあたり、InstagramからLINE公式アカウントへスムーズに誘導する仕組みが必要でした。しかし、フォロワーからの反応が増えるにつれ、手作業での対応が現実的に不可能な状況となっていました。
キャンペーン時にはコメントが10,000件を超えることもあり、手動返信では取りこぼしが避けられない状態でした。
■導入の決め手
他社のInstagram自動化ツールの多くが月額数千円～数万円のコストを要する中、エルグラムはフリープラン（月額0円）から豊富な機能を利用できる点が決め手となりました。
講座販売に必要な「公式LINEへのスムーズな誘導」と「コメント返信の自動化」を、初期費用ゼロで実現できることに加え、丁寧なサポート体制も導入を後押ししました。
■とおるパパ様のエルグラムの活用方法：「親の見守り方」投稿で1.5万件のコメントを完全自動化
2025年3月に投稿した「親の見守り方と7つのNGコード」というリール動画では、視聴者がコメント欄に「見守り」と入力すると、エルグラムが自動でDMを送付しLINE登録リンクを案内する導線を構築しました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】
この投稿には15,000件以上のコメントが寄せられましたが、エルグラムが24時間休まず即時対応。手動返信だと125時間以上（1件当たり30秒と仮定）を要する対応量を、完全自動化で処理しています。
▼「見守り」投稿の成果
・コメント数：約15,000件
・LINE新規登録者：約8,500人（1投稿のみの成果）
・LINE登録率：約56%（コメント数対比）
この1投稿で、累計LINE登録者の過半数にあたる8,500人を獲得しました。ブロックなどを差し引いた後も、約9,000人のアクティブなLINEリスト（継続的にメッセージを読んだり反応したりするユーザーリスト）を構築しています。
その後、LINEでの定期配信によって信頼関係を構築したうえで講座を案内した結果、初回の講座販売で購入者100名以上・売上400万円を達成しました。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化システムです。
投稿・リール・ストーリーズ・ライブ配信へのコメントや、DMの受信をトリガーに、あらかじめ設定したメッセージやリンクを自動送信できます。
▼主な機能
・一斉配信
・ステップ配信
・商品販売
・予約受付
・フォーム作成など
フリープランは初期費用・月額費用ともに0円で、契約期間の縛りなくいつでも始められます。スタンダードプランは月額11,000円（税込）。個人事業主から法人・組合団体まで幅広い業種でご活用いただいています。
■とおるパパ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview16/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーである、とおるパパ様にインタビューを行いました。
フォロワー数約9.5万人を抱えるとおるパパ様がエルグラムを導入した背景や、1万件を超えるコメント対応を自動化した具体的な手法についてご紹介します。
元フィットネスインストラクターの経験を活かし、2歳～8歳の運動神経が発達する時期に合わせた「親子でできる体操」を夫婦でInstagram発信。
2023年10月にアカウントを開設し、現在のフォロワー数は約9.5万人。フォロワーの56～57%が男性（パパ層）というジャンルでは珍しい特徴を持ち、「パパ特化」という独自ポジションを確立しています。
将来の夢である体操教室開業に向け、認知拡大・ファン作り・資金作りを目的とした講座販売にも取り組んでいます。
■導入前の背景や課題
講座販売にあたり、InstagramからLINE公式アカウントへスムーズに誘導する仕組みが必要でした。しかし、フォロワーからの反応が増えるにつれ、手作業での対応が現実的に不可能な状況となっていました。
キャンペーン時にはコメントが10,000件を超えることもあり、手動返信では取りこぼしが避けられない状態でした。
■導入の決め手
他社のInstagram自動化ツールの多くが月額数千円～数万円のコストを要する中、エルグラムはフリープラン（月額0円）から豊富な機能を利用できる点が決め手となりました。
講座販売に必要な「公式LINEへのスムーズな誘導」と「コメント返信の自動化」を、初期費用ゼロで実現できることに加え、丁寧なサポート体制も導入を後押ししました。
■とおるパパ様のエルグラムの活用方法：「親の見守り方」投稿で1.5万件のコメントを完全自動化
2025年3月に投稿した「親の見守り方と7つのNGコード」というリール動画では、視聴者がコメント欄に「見守り」と入力すると、エルグラムが自動でDMを送付しLINE登録リンクを案内する導線を構築しました。
使用機能：自動応答【投稿・リールにコメントされた時】
この投稿には15,000件以上のコメントが寄せられましたが、エルグラムが24時間休まず即時対応。手動返信だと125時間以上（1件当たり30秒と仮定）を要する対応量を、完全自動化で処理しています。
▼「見守り」投稿の成果
・コメント数：約15,000件
・LINE新規登録者：約8,500人（1投稿のみの成果）
・LINE登録率：約56%（コメント数対比）
この1投稿で、累計LINE登録者の過半数にあたる8,500人を獲得しました。ブロックなどを差し引いた後も、約9,000人のアクティブなLINEリスト（継続的にメッセージを読んだり反応したりするユーザーリスト）を構築しています。
その後、LINEでの定期配信によって信頼関係を構築したうえで講座を案内した結果、初回の講座販売で購入者100名以上・売上400万円を達成しました。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化システムです。
投稿・リール・ストーリーズ・ライブ配信へのコメントや、DMの受信をトリガーに、あらかじめ設定したメッセージやリンクを自動送信できます。
▼主な機能
・一斉配信
・ステップ配信
・商品販売
・予約受付
・フォーム作成など
フリープランは初期費用・月額費用ともに0円で、契約期間の縛りなくいつでも始められます。スタンダードプランは月額11,000円（税込）。個人事業主から法人・組合団体まで幅広い業種でご活用いただいています。
■とおるパパ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview16/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
プレスリリース詳細へ