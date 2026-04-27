汗を活用した新感覚の「冷たいシャツ」を発売業界初、高い冷感性を発揮する素材「ICE BLAST(R) THIRD」を採用

「ICE BLAST(R) THIRD」の見た目はシルバーのシート状になっており、水分を吸収することで高い冷感性を発揮することに加えて、水分保持率を有する特殊樹脂の効果で、持続性もあります。また特殊技法を用いることで、樹脂の凹凸形状化を実現。ポイントタッチによる肌へのべたつき感を軽減します。※画像に記載されているQmaxとは、肌から生地への熱の移動量を数値で表したもの。数値が大きいほど冷たく感じます。■生地特徴について本企画は、特殊な糸を用い独自の編み方を採用した「INFU（インフ）」という生地を使用しています。同素材でできた生地と比べて2〜4倍ほど汗ジミを抑制する効果があり、汗が目立ちやすいブルーのシャツでも清潔感のある見た目を維持できます。その他の主な機能ドライ性が高く、汗による生地のべたつきを抑制形態安定性が高くシワになりにくい速乾性があり、発汗時だけでなく洗濯後もすぐに乾く光の透過を防ぐ酸化チタンを多く練りこんだ糸を使用しているため、透けにくい■商品担当者コメント 商品第二部 マネジャー 高島 啓佑