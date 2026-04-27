こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
汗を活用した新感覚の「冷たいシャツ」を発売業界初、高い冷感性を発揮する素材「ICE BLAST(R) THIRD」を採用
〜気になる汗ジミが目立ちにくく、清潔感をキープ〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、年々暑さが増す猛暑対策として、通常時だけでなく汗をかいた時により高い冷感効果を発揮する「冷たいシャツ」を4月27日（月）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアにて発売します。
商品URL：https://x.gd/vC7IS
気象庁が発表した夏の見通し※によると、今夏の気温は全国的に平年よりも高い見込みとなっていることに加え、改正気候変動適応法の施行などもあり、暑さ対策への関心も高まってきています。スーツスクエアではこれまで接触冷感や吸水速乾などのビジネスシャツを発売していますが、年々暑くなる夏に向けて、より涼しさや機能性を求める声もお客さまから上がっています。そこで今回、夏用のスポーツウエアやインナーなどで使用されてきた、水分に反応して高い冷感効果を発揮する素材「ICE BLAST(R) THIRD（アイスブラストサード）」を、業界で初めてビジネスシャツに採用。汗を活用した、新感覚の「冷たいシャツ」を発売します。
※夏の見通し：https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M
本企画は、襟裏部分に「ICE BLAST(R) THIRD」の冷感シートを採用しました。このシートは、通常時も冷感性がありますが、汗を吸収することでより高い冷感性を発揮するため、ガラスに触れた時のような冷たさを感じられます。また、肌に触れた際にべたつきを感じにくい凹凸感のある特殊樹脂でできており、汗をかいた時特有の不快さを感じにくい仕様となっています。
その他生地は、透けにくい特殊な糸に加えて独自の編み方を用いることにより、汗ジミを抑制する効果や吸水速乾機能などがあるため、暑さが厳しい日でもきちんとした服装を求められるビジネスパーソンの、快適性と清潔感のある見た目をサポートします。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/133867/133867_web_1.png
■襟裏部分「ICE BLAST(R) THIRD」について
「ICE BLAST(R) THIRD」の見た目はシルバーのシート状になっており、水分を吸収することで高い冷感性を発揮することに加えて、水分保持率を有する特殊樹脂の効果で、持続性もあります。また特殊技法を用いることで、樹脂の凹凸形状化を実現。ポイントタッチによる肌へのべたつき感を軽減します。
※画像に記載されているQmaxとは、肌から生地への熱の移動量を数値で表したもの。数値が大きいほど冷たく感じます。
■生地特徴について
本企画は、特殊な糸を用い独自の編み方を採用した「INFU（インフ）」という生地を使用しています。同素材でできた生地と比べて2〜4倍ほど汗ジミを抑制する効果があり、汗が目立ちやすいブルーのシャツでも清潔感のある見た目を維持できます。
その他の主な機能
ドライ性が高く、汗による生地のべたつきを抑制
形態安定性が高くシワになりにくい
速乾性があり、発汗時だけでなく洗濯後もすぐに乾く
光の透過を防ぐ酸化チタンを多く練りこんだ糸を使用しているため、透けにくい
■商品担当者コメント 商品第二部 マネジャー 高島 啓佑
「ICE BLAST(R) THIRD」は、これまでスポーツウエアには採用されていたものの、ビジネスシャツに取り入れたのは当社が初となります。冷たさと見た目のバランスも考え、第一ボタンを開けた際に冷感シートが見えにくいよう、転写する位置や形状を調整し、この仕様にたどり着きました。本企画は、ビジネスシーンに求められる7つの機能（高接触冷感／ノンアイロン／吸水速乾／2WAYストレッチ／汗ジミ抑制／透け防止／UVカット）を盛り込みました。猛暑対策にぴったりなアイテムなので、特に外回りが多い方や営業・商談などで夏場でも長袖のビジネスシャツが必要な方に、ぜひ着用いただきたいです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
スーツスクエア公式オンラインストア
https://www.uktsc.com/ec/shop/
冷たいシャツ一覧
https://www.uktsc.com/ec/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=RF5IB00&search=search
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、年々暑さが増す猛暑対策として、通常時だけでなく汗をかいた時により高い冷感効果を発揮する「冷たいシャツ」を4月27日（月）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアにて発売します。
商品URL：https://x.gd/vC7IS
気象庁が発表した夏の見通し※によると、今夏の気温は全国的に平年よりも高い見込みとなっていることに加え、改正気候変動適応法の施行などもあり、暑さ対策への関心も高まってきています。スーツスクエアではこれまで接触冷感や吸水速乾などのビジネスシャツを発売していますが、年々暑くなる夏に向けて、より涼しさや機能性を求める声もお客さまから上がっています。そこで今回、夏用のスポーツウエアやインナーなどで使用されてきた、水分に反応して高い冷感効果を発揮する素材「ICE BLAST(R) THIRD（アイスブラストサード）」を、業界で初めてビジネスシャツに採用。汗を活用した、新感覚の「冷たいシャツ」を発売します。
本企画は、襟裏部分に「ICE BLAST(R) THIRD」の冷感シートを採用しました。このシートは、通常時も冷感性がありますが、汗を吸収することでより高い冷感性を発揮するため、ガラスに触れた時のような冷たさを感じられます。また、肌に触れた際にべたつきを感じにくい凹凸感のある特殊樹脂でできており、汗をかいた時特有の不快さを感じにくい仕様となっています。
その他生地は、透けにくい特殊な糸に加えて独自の編み方を用いることにより、汗ジミを抑制する効果や吸水速乾機能などがあるため、暑さが厳しい日でもきちんとした服装を求められるビジネスパーソンの、快適性と清潔感のある見た目をサポートします。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/133867/133867_web_1.png
■襟裏部分「ICE BLAST(R) THIRD」について
「ICE BLAST(R) THIRD」の見た目はシルバーのシート状になっており、水分を吸収することで高い冷感性を発揮することに加えて、水分保持率を有する特殊樹脂の効果で、持続性もあります。また特殊技法を用いることで、樹脂の凹凸形状化を実現。ポイントタッチによる肌へのべたつき感を軽減します。
※画像に記載されているQmaxとは、肌から生地への熱の移動量を数値で表したもの。数値が大きいほど冷たく感じます。
■生地特徴について
本企画は、特殊な糸を用い独自の編み方を採用した「INFU（インフ）」という生地を使用しています。同素材でできた生地と比べて2〜4倍ほど汗ジミを抑制する効果があり、汗が目立ちやすいブルーのシャツでも清潔感のある見た目を維持できます。
その他の主な機能
ドライ性が高く、汗による生地のべたつきを抑制
形態安定性が高くシワになりにくい
速乾性があり、発汗時だけでなく洗濯後もすぐに乾く
光の透過を防ぐ酸化チタンを多く練りこんだ糸を使用しているため、透けにくい
■商品担当者コメント 商品第二部 マネジャー 高島 啓佑
「ICE BLAST(R) THIRD」は、これまでスポーツウエアには採用されていたものの、ビジネスシャツに取り入れたのは当社が初となります。冷たさと見た目のバランスも考え、第一ボタンを開けた際に冷感シートが見えにくいよう、転写する位置や形状を調整し、この仕様にたどり着きました。本企画は、ビジネスシーンに求められる7つの機能（高接触冷感／ノンアイロン／吸水速乾／2WAYストレッチ／汗ジミ抑制／透け防止／UVカット）を盛り込みました。猛暑対策にぴったりなアイテムなので、特に外回りが多い方や営業・商談などで夏場でも長袖のビジネスシャツが必要な方に、ぜひ着用いただきたいです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
スーツスクエア公式オンラインストア
https://www.uktsc.com/ec/shop/
冷たいシャツ一覧
https://www.uktsc.com/ec/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=RF5IB00&search=search