【昭和医科大学】廃棄ワイン残渣から“新規抗酸化物質”を創出 ― 紫外線でポリフェノールを変換、創薬・素材開発へ期待 ―

【昭和医科大学】廃棄ワイン残渣から“新規抗酸化物質”を創出 ― 紫外線でポリフェノールを変換、創薬・素材開発へ期待 ―