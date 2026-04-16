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プラップノード、ブランド制作物レビューツール「AI Brand Review」の強化版をリリース
画像解析に特化したAIモデルを採用し、検出精度が5倍に飛躍
広報 PR のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光）は、広報・IR・マーケティングマテリアル・コーポレート発信物などのレビュー業務をAIで支援する「AI Brand Review」の機能を強化しました。画像認識力を従来比約5倍※に向上するなど、レビュー精度と実務での使いやすさを見直すことで、制作物のレビュー業務をより効率化するサービスへと進化しました。
企業の情報発信では、ロゴやブランドガイドラインの遵守、表記ルールの統一、事実確認、ビジュアル表現の適切性など、制作物の公開前に確認すべき項目が多岐にわたります。一方で、こうした確認業務は担当者の経験や目視に依存しやすく、確認待ちや差し戻し、教育負荷の増大を招きやすい領域でもあります。AI Brand Reviewは、PDF・テキスト・画像などのファイルをもとに、ロゴ・イラスト/写真・表記ルール・事実確認などを横断的にレビューできるサービスです。今回の機能強化により、確認品質の平準化やレビュー業務の負荷軽減を支援します。
■AI Brand Reviewとは
AI Brand Reviewは、ロゴ・イラスト/写真・表記ルール・事実確認などをAIにインプットし、各種制作物のレビューを支援するサービスです。PDF・テキスト・画像などのデータをもとに、ブランドコンセプト、CI、MVV、社内表記ルール、文章ガイドラインなどに沿ったチェックを行います。
■機能強化のポイント
1. 画像認識力とレビュー精度の向上
独自機械学習モデルから、画像解析に特化したAIモデルへ移行し、検出精度を従来比約5倍に向上しました。テキストと画像を統合解析するAIモデルの特性を生かし、多様なロゴパターン・ビジュアルの特定を通じてレビュー精度を飛躍的に向上しました。
2. 実務で使いやすいサービスUXの改善
履歴機能の設置や利用トークン量の表示機能により、レビュー現場での運用に最適な使いやすさを実現しました。スピード感をあげ、担当者やレビュー対象者のストレスが発生しやすい業務の負荷軽減を支援します。
3. 企業が持つブランド資産の保護・蓄積を実務で積極的に支える基盤へ
AI Brand Reviewは、単なる確認作業の効率化にとどまらず、広報・ブランド発信物のレビュー業務を支えるサービスとして提供価値を強化しました。確認品質の平準化やレビュー知見の蓄積を通じて、より再現性のある運用づくりを支援します。
■今後の展望
プラップノードは、今後もAI Brand Reviewの機能改善を進めるとともに、ブランド管理と広報支援を横断した価値提供を見据え、企業の情報発信を支える基盤づくりに取り組んでまいります。
■プラップノード株式会社 会社概要
名称：プラップノード株式会社
代表者：渡辺幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーション/AI Brand Reviewの開発販売
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
AI Brand Review URL：https://ai-brand-review.com/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
AI Brand Review
https://ai-brand-review.com/
プラップノード
https://www.prapnode.co.jp/
広報 PR のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：渡辺幸光）は、広報・IR・マーケティングマテリアル・コーポレート発信物などのレビュー業務をAIで支援する「AI Brand Review」の機能を強化しました。画像認識力を従来比約5倍※に向上するなど、レビュー精度と実務での使いやすさを見直すことで、制作物のレビュー業務をより効率化するサービスへと進化しました。
※従来比約５倍。社内検証による参考値
企業の情報発信では、ロゴやブランドガイドラインの遵守、表記ルールの統一、事実確認、ビジュアル表現の適切性など、制作物の公開前に確認すべき項目が多岐にわたります。一方で、こうした確認業務は担当者の経験や目視に依存しやすく、確認待ちや差し戻し、教育負荷の増大を招きやすい領域でもあります。AI Brand Reviewは、PDF・テキスト・画像などのファイルをもとに、ロゴ・イラスト/写真・表記ルール・事実確認などを横断的にレビューできるサービスです。今回の機能強化により、確認品質の平準化やレビュー業務の負荷軽減を支援します。
■AI Brand Reviewとは
AI Brand Reviewは、ロゴ・イラスト/写真・表記ルール・事実確認などをAIにインプットし、各種制作物のレビューを支援するサービスです。PDF・テキスト・画像などのデータをもとに、ブランドコンセプト、CI、MVV、社内表記ルール、文章ガイドラインなどに沿ったチェックを行います。
■機能強化のポイント
1. 画像認識力とレビュー精度の向上
独自機械学習モデルから、画像解析に特化したAIモデルへ移行し、検出精度を従来比約5倍に向上しました。テキストと画像を統合解析するAIモデルの特性を生かし、多様なロゴパターン・ビジュアルの特定を通じてレビュー精度を飛躍的に向上しました。
2. 実務で使いやすいサービスUXの改善
履歴機能の設置や利用トークン量の表示機能により、レビュー現場での運用に最適な使いやすさを実現しました。スピード感をあげ、担当者やレビュー対象者のストレスが発生しやすい業務の負荷軽減を支援します。
3. 企業が持つブランド資産の保護・蓄積を実務で積極的に支える基盤へ
AI Brand Reviewは、単なる確認作業の効率化にとどまらず、広報・ブランド発信物のレビュー業務を支えるサービスとして提供価値を強化しました。確認品質の平準化やレビュー知見の蓄積を通じて、より再現性のある運用づくりを支援します。
■今後の展望
プラップノードは、今後もAI Brand Reviewの機能改善を進めるとともに、ブランド管理と広報支援を横断した価値提供を見据え、企業の情報発信を支える基盤づくりに取り組んでまいります。
■プラップノード株式会社 会社概要
名称：プラップノード株式会社
代表者：渡辺幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーション/AI Brand Reviewの開発販売
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
AI Brand Review URL：https://ai-brand-review.com/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
AI Brand Review
https://ai-brand-review.com/
プラップノード
https://www.prapnode.co.jp/